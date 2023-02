Condena de García Luna no afecta coalición PRD-PAN-PRI, asegura líder del PRD

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que la condena al exsecretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna, no afectará a la coalición PRD-PAN-PRI a nivel federal.

Se dijo respetuoso de las decisiones del jurado de Brooklyn en Estados Unidos, que encontró los elementos suficientes para declarar culpable de cinco delitos a Genaro García Luna, y señaló que deben ser castigados porque no se puede proteger ni defender lo indefendible.

El lunes los jurados determinaron que el exfuncionario en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón es culpable de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito y por la introducción ilegal de armamento en el caso "Rápido y Furioso" que consistía en dar completa libertad al tráfico de armas entre México y Estados Unidos.

García Luna está acusado en Estados Unidos de cinco delitos: tres por narcotráfico, otro por delincuencia organizada y uno más por falsedad de declaraciones. En este contexto, el dirigente nacional del PRD aseguró que este tema no tiene que ver con la realización de otros acuerdos para las alianzas rumbo a las elecciones de 2024.

Durante su participación en el foro "Análisis del plan B" en el Congreso de Morelos, sostuvo que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tendrá que responder por sus posibles faltas al haber mantenido en el cargo a García Luna, aunque aclaró que no está sentado en la mesa de las negociaciones de la alianza "Va Por México".

Además, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de supuestas alianzas con grupos criminales como con el Cártel de Sinaloa en sus distintas versiones.