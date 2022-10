Condenan a 13 años de prisión por feminicidio de fotoperiodista

A-AA+

A más de cuatro años del feminicidio de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, que se cometió en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 2018 en medio del proceso electoral de ese año, este jueves la periodista Soledad Jarquín Édgar dio a conocer que se encontró culpable a quien robó el equipo de la comunicadora en el que se encontraban las pruebas de que fue enviada de forma ilegal a cubrir la campaña política de Hageo Montero López, entonces candidato del PRI a la presidente municipal de esa ciudad.

Se trata del tercer delito que se judicializó por este caso, explicó la madre de la fotoperiodista, pues el primero de ellos fue el obligar a María del Sol a cubrir actividades electorales pese a que ella era funcionaria pública de la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas, encabezada por Francisco Montero López, hermano del candidato; el segundo fue el feminicidio de la joven y el tercero fue el robo agravado, luego de que cometido el crimen, un hombre identificado como H. A. C., robó el equipo fotográfico y la computadora de Sol.

"Hemos pasado por un tortuoso camino en búsqueda de justicia que terminó ayer 19 de octubre, casi 4 años y cinco meses después, al encontrarse culpable al responsable del robo del equipo de trabajo de mi hija. No ha sido fácil, hemos tenido que permanecer en este esfuerzo a pesar de la pérdida que sufrimos", dijo la periodista.

Jarquín Édgar informó que inicialmente el imputado se negó a aceptar el delito e incluso intentó "manchar la memoria de María del Sol", pero finalmente fue sentenciado por el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario del circuito Judicial del Istmo a pagar con la pena máxima para estos casos, 13 años de prisión.

Además, agregó, quedó pendiente la reparación del daño, hasta que sea valuada de manera correcta la pérdida de años de trabajo fotográfico y videográfico contenido en el equipo robado.

La periodista también informó que en el caso de Francisco Montero López, el exsecretario de Asuntos Indígenas y quien ordenó a Sol cubrir la campaña de su hermano, se impuso la inhabilitación por cinco años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como el pago de una indemnización por 4 mil 200 pesos; mientras que a Hageo Montero se le impuso la inhabilitación por tres años para participar en adquisiciones, arrendamientos u obras públicas, así como el pago de una sanción económica de 161 mil 200 pesos.

"La sanciones no son las que yo esperaba, considerando que la decisión del exfuncionario y el excandidato fue la pérdida de mi hija María del Sol con efectos colaterales para toda la familia", resaltó Jarquín Edgar.

Y recordó que está por cumplirse un año de que fue sobreseída la carpeta de investigación por el feminicidio, lo que la llevó a presentar el caso ante la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) en Ginebra, en junio pasado, con el apoyo de la organización Consorcio Oaxaca, por lo que agradeció el acompañamiento de colectivas y activistas que la han apoyado en este proceso.

Dijo que aún queda pendiente la investigación por el presunto delito electoral, que está en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y que quien debe de promover su avance es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), como representante de la sociedad.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que se obtuvo fallo condenatorio contra el responsable del delito de robo agravado en contra de la fotoperiodista María del Sol, luego que de acuerdo con la carpeta de investigación 21717/FMIX/JUCHITAN/2019, el 2 de junio de 2018, el imputado arribó al Hotel "Santo Domingo del Sur", ubicado en carretera Juchitán-Tehuantepec, donde sustrajo diversas pertenencias de la víctima, quien había sido asesinada horas antes.

Aseguró que tras realizar actos de investigación, este fue aprehendido, vinculado a proceso y actualmente el Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio, cuya lectura de sentencia se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.