Condenan a mexicano a 27 años de cárcel en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Un mexicano indocumentado fue condenado a 27 años de prisión en Texas por tráfico de metanfetaminas, anunció este miércoles la fiscalía del Distrito Este.

En un comunicado, la fiscalía informó que Israel Sánchez Arciga, de 48 años, se declaró culpable de conspiración para fabricar y distribuir, así como de posesión con intención de fabricar y distribuir metanfetamina, por lo que fue condenado a 324 meses de prisión federal por el juez federal de distrito Amos L. Mazzant III el 14 de abril.

De acuerdo con la información, Arciga y otros importaban metanfetamina líquida desde México, completaban el proceso de fabricación de droga de "alta pureza" en Texas y luego la distribuían en el Distrito Este.

El comunicado detalla que Arciga, quien ingresó a EU de forma irregular, estaba en posesión de un arma de fuego cuando fue detenido, el 14 de julio de 2023, frente al laboratorio de conversión de metanfetamina en Rice, Texas, donde residía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El caso fue investigado por la Agencia Antidrogas (DEA), la Oficina del Sheriff del condado de Rockwall, el Departamento de Policía de Flower Mound, el Departamento de Policía de Garland y la Oficina del Sheriff del condado de Hunt.