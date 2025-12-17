Condenan suspensión del juicio al "Lastra"

Ciudad de México.- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco condenó la decisión de un juez federal sobre suspender la apertura del juicio oral contra José Gregorio Lastra Hermida, "El Lastra", presunto reclutador de personas para el CJNG y señalado como encargado del Rancho Izaguirre, hallado el pasado 5 de marzo en el municipio de Teuchitlán.

Por medio de un pronunciamiento en redes sociales, el colectivo que lideró las acciones de búsqueda en el presunto campo de exterminio, dijo que dicha resolución hiere a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad que exige justicia.

"¿Cómo se atreve a suspender la verdad en un caso como el del Rancho Izaguirre? Su decisión no es neutra ni administrativa: es una resolución que hiere a las víctimas, a sus familias y a toda una sociedad que exige justicia".

Recordaron que "El Lastra", detenido poco después de localizar en centro de reclutamiento en Teuchitlán, es señalado por las propias víctimas y sobrevivientes como uno de los principales actores en hechos de extrema gravedad.

Sobre "El Lastra", el juez Primero de Distrito en Materia Penal resolvió suspender la apertura de su juicio oral hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su vinculación a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.