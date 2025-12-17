Condenan suspensión del juicio al "Lastra"
Ciudad de México.- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco condenó la decisión de un juez federal sobre suspender la apertura del juicio oral contra José Gregorio Lastra Hermida, "El Lastra", presunto reclutador de personas para el CJNG y señalado como encargado del Rancho Izaguirre, hallado el pasado 5 de marzo en el municipio de Teuchitlán.
Por medio de un pronunciamiento en redes sociales, el colectivo que lideró las acciones de búsqueda en el presunto campo de exterminio, dijo que dicha resolución hiere a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad que exige justicia.
"¿Cómo se atreve a suspender la verdad en un caso como el del Rancho Izaguirre? Su decisión no es neutra ni administrativa: es una resolución que hiere a las víctimas, a sus familias y a toda una sociedad que exige justicia".
Recordaron que "El Lastra", detenido poco después de localizar en centro de reclutamiento en Teuchitlán, es señalado por las propias víctimas y sobrevivientes como uno de los principales actores en hechos de extrema gravedad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sobre "El Lastra", el juez Primero de Distrito en Materia Penal resolvió suspender la apertura de su juicio oral hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su vinculación a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
no te pierdas estas noticias
Coche bomba que estalló en Coahuayana fue accionado a distancia
El Universal
El fiscal de Michoacán detalla el accionamiento remoto del coche bomba en Coahuayana. Investigación en curso.
Guerreros Buscadores de Jalisco rechazan suspensión de la verdad en el Rancho Izaguirre
El Universal
José Gregorio Lastra Hermida,
Unión Europea invierte 55 millones de pesos en 5 proyectos contra la violencia de género en México
El Universal
Kajsa Ollongren respalda proyectos de acceso a la justicia para mujeres y niñas en México.