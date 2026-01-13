Condiciones de refugio de animales, deplorables: FGJ
Había falta de luz, heces y orina por todos lados, y animales enfermos
CIUDAD DE MÉXICO.- Un crematorio "clandestino", plaga de ratas, comida contaminada con heces y orina, así como animales enfermos o con heridas abiertas, fueron algunos de los hallazgos que realizó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, durante las visitas que hicieron peritos al Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa.
Así lo dio a conocer la titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, al señalar que a partir de una denuncia que recibieron el 12 de diciembre de 2025, peritos en medicina veterinaria forense, revisaron uno por uno a los animales dentro del refugio.
De acuerdo con la fiscal, las condiciones del inmueble "eran deplorables", pues había falta total de ventilación, ausencia de luz natural, jaulas sin techo, animales expuestos al frío y a la intemperie; los pisos estaban cubiertos de heces y orina acumuladas, sin limpieza adecuada.
"El olor era fétido, penetrante, resultado de una higiene inexistente, tanto del lugar como de los propios animales", afirmó.
Se detectó la presencia de fauna nociva, pues había una plaga de ratas, que representaba un riesgo sanitario grave para los animales; se detectó comida contaminada con heces y orina de ratas, y cuerpos de estos roedores.
Asimismo, indicó que en el predio se localizó un incinerador de cadáveres de animales, en malas condiciones, que no cumplía con la normatividad sanitaria.
"Estaba, por ejemplo, a cielo abierto, sin controles adecuados, evidenciando un manejo irregular y peligroso, de restos de animales, lo que agravaba aún más, las condiciones de insalubridad", dijo.
