Condiciones de WhatsApp llevan a enorme migración digital histórica

WhatsApp anunció una serie de cambios en sus políticas de servicio que, entre otros puntos, implican una mayor integración con Facebook. A pesar de que la compañía ha aclarado que los mensajes personales siguen siendo privados y no tienen acceso a información como la ubicación de los usuarios, miles de personas están tomando la decisión de dejar la app lo que, en la opinión del fundador de Telegram, está llevando a la migración digital más grande de la historia.

A través de una publicación en su cuenta de Telegram, Pável Dúrov, el fundador de la app escribió: "Es posible que estemos presenciando la migración digital más grande de la historia de la humanidad" y también resaltó la acelerada afluencia de nuevos usuarios que se están uniendo a Telegram.

El desarrollador ruso destacó que a raíz de la preocupación de los usuarios sobre la actualización en WhatsApp, cada vez más personas están buscando alternativas, entre ellos dos presidentes que recientemente iniciaron sus canales en Telegram: el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro (@jairbolsonarobrasil), y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan).

Dichos canales se unen a las cuentas ya existentes de otros líderes: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (@PresidenteAMLO), el de Francia, Emmanuel Macron (@emmanuelmacron), el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (@bnetanyahu), el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong (@leehsienloong), el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski (@V_Zelenskiy_official), el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev (@shmirziyoyev), la líder taiwanesa Tsai Ing-wen (@iingtw), entre otros.

Dúrov dijo "sentirse honrado de que los líderes políticos, así como numerosas organizaciones públicas, confíen en Telegram para combatir la desinformación". Y señaló que dichos canales son oficiales y que los usuarios pueden comprobarlo porque cuentan con "una marca de verificación azul".

También dijo que "a diferencia de otras redes, Telegram no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un suscriptor verá el contenido al que se suscribió o no. Como resultado, los canales de Telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias", aseguró.

Millones de nuevos usuarios

Esta semana se dio a conocer que unos 25 millones de usuarios se han inscrito en Telegram. De hecho Dúrov compartió que, durante la primera semana de enero, la plataforma superó los 500 millones de usuarios mensuales activos.

"Se trata de un aumento significativo con respecto al año pasado", dijo Dúrov y aclaró que si bien durante los siete años en que la app ha estado disponible han visto crecer su número de usuario, "esta vez es diferente".

También celebró que "la gente ya no intercambia su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quiere ser tomada como rehén de los monopolios tecnológicos".

Recomienda Android

Aprovechando el auge que está teniendo Telegram, Pável Dúrov recomendó a los usuarios utilizar teléfonos inteligentes con el sistema operativo de Google, Android, y no utilizar los modelos de Apple, iPhone.

Dúrov argumenta que los celulares de Apple tienen mayores restricciones sobre las aplicaciones. Aunque vale aclarar que Telegram está disponible en el sistema operativo de iOS.

"Por eso he estado instando a los usuarios a pasarse de iOS a Android, es lo menos que pueden hacer para mantener el acceso a un flujo libre de información".

El empresario hizo esa declaración después de que Apple, Google y Amazon eliminara de sus tiendas de aplicaciones la plataforma Parler, red social que es señalada por ser usada para compartir teorías conspirativas e incitar a la violencia.

Si bien Android también prohibió a Parler en su tienda, Google sí permite a los usuarios la descarga de apps fuera de su propia plataforma, mientras que Apple las restringe.

"Apple debería darse cuenta de lo ridículo que parece su intento de censurar el contenido a nivel mundial: imagine un navegador web que decida qué sitios web puede ver", puntualizó Dúrov.