Conductor de auto embiste a 12 ciclistas peregrinos en Calzada de Tlalpan (VIDEO)

Esta mañana de domingo, 12 ciclistas integrantes de una caravana procedentes del Estado de México fueron atropellados por el conductor de un vehículo, el responsable fue detenido por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

El incidente se registró en el cruce de las avenidas La Virgen y Calzada de Tlalpan, donde según los primeros reportes seis de los ciclistas resultaron con lesiones que requirieron atención médica mientras que los otros lesionados fueron atendidos en el lugar.

Según los afectados, el responsable aparentemente perdió el control del vehículo y los impactó de lleno por la parte trasera, por lo que no pudieron esquivarlo, autoridades analizan si el responsable conducía alcoholizado.

Ante estos hechos, el titular de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous, señaló que trabajan en conjunto con la Fiscalía capitalina luego del hecho de tránsito que involucró a ciclistas hoy en la mañana.

"Nos ponemos en contacto con familiares, y estaremos informando", escribió en sus redes sociales.

Cámara de vigilancia capta el momento

Esta mañana, un automovilista en estado de ebriedad atropelló en Tlalpan a peregrinos ciclistas que se dirigían a La Basílica de Guadalupe; hay 12 lesionados y 2 detenidos. La jefa de Gobierno, @Claudiashein, pidió aplicar "todo el rigor de la ley".



??Este fue el momento ?? pic.twitter.com/7qQ4mfBdbJ — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) December 5, 2021

Una cámara de vigilancia captó el momento en que 12 peregrinos que viajaban en bicicleta fueron embestidos por un automovilista ebrio sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del Tren Ligero La Virgen.

La grabación muestra que los fieles circulaban sobre la orilla de la vialidad al momento de ser atropellados.

Reportes indican que los peregrinos se dirigían a la Basílica de Guadalupe.

Tras el incidente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los responsables ya están detenidos, y hay 12 lesionados, pero que no hubo decesos.

En ese sentido pido a la Fiscalía General de Justicia que se aplique todo el rigor de la ley. "Estamos atendiendo a víctimas y familiares", dijo.

"Tenemos un operativo que se pone tres días antes del 12 de Diciembre, pero hay peregrinaciones previas pues que nos avisen para darles todo el apoyo. Ellos no son responsables no se les puede victimizar, el responsable es el conductor que venía en estado de ebriedad y todo el peso de la ley contra esta persona", dijo en entrevista.

Claudia Sheinbaum recordó que hace unos meses se cambió el Código Penal para endurecer las sanciones a las personas que se suben a un vehículo en estado de ebriedad.

"Va a ver el apoyo y vamos a estar en hospitales, y en este momento voy a pedir para que los familiares sepan dónde están y les vamos a dar todo el apoyo que requieran", aseguró.