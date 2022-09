Confía Moreira que en el Senado reflexionen sobre la permanencia del Ejército en calles

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, confío en que los senadores reflexionen sobre la extensión de la permanencia del Ejército en tareas de seguridad.

"¿Qué espero yo? Que la parte central que es la extensión de este periodo de permanencia en tareas de seguridad se respete. Si hay algún cambio y ellos lo consideran importante y llegan a algún acuerdo, pues acá lo revisaremos. No nos podemos extrañar, ni podemos estar en contra del trámite legislativo", expresó.

Aseguró que la gente se apresuró al hablar de militarización.

"Algunos partidos políticos pusieron por enfrente la animadversión que le tienen a Morena y al Presidente y no se dieron cuenta de que hay tareas que se tienen que hacer en este país, y que son de seguridad, y que se tiene que planear cómo se va a retirar el Ejército de las mismas", comentó.

Añadió que "el uso de la palabra militarización es un tema político que está polarizando, y a mí me preocupa que haya estados que no están trabajando en materia de seguridad, pongo el ejemplo de Guanajuato".

Y dijo que no está mal consultar a la gente, aunque propuso que fuera el Inegi el que realice una encuesta para saber si la gente tiene confianza en la seguridad a partir de utilizar en algún momento a las Fuerzas Armadas.

"Creo que nos podemos evitar la consulta con una muy buena encuesta que haga el Inegi, que consulte a la población sobre estos aspectos y sobre la confianza que puedan tener sobre las Fuerzas Armadas' , dijo en entrevista con medios.

A su juicio, debe realizarse un gran debate nacional sobre la seguridad en todos sus aspectos.,.y agregó que el PRI propuso la permanencia del Ejército hasta el 2028, "porque requerimos un espacio para que los gobernadores, el gobierno federal y los ayuntamientos hagan su ejercicio de buscar la seguridad. No está relacionado con otra cosa".

El coahuilense, agregó que "el problema de la seguridad es que haya un acuerdo entre los tres órdenes de gobierno para lograr la paz, y esto es dejar la puerta abierta al uso de las Fuerzas Armadas en esta tarea, no es militarizar como se ha pretendido hacer, y además la población se siente segura con ello.

"¿Cómo se va a hacer el combate a la delincuencia sin el auxilio del Ejército? Bueno, eso se tiene que planear. Además, hay un tema ahí que me preocupa, desde hace décadas ellos participan, ahora lo hacen con una cobertura legal, que fenece en marzo del 2024, ya no se les podría llamar para esto", sostuvo.