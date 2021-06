Confía presidente de SCJN que se podrá recuperar concordia y armonía

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, confió en una vez que pasadas las elecciones, México salga fortalecido y los mexicanos seamos capaces de recuperar la concordia y la armonía.

Entrevistado mientras hacía fila para votar, el ministro presidente del máximo tribunal celebró la enorme afluencia de votantes que se registra.

"Yo creo que esa es una gran noticia de fortalecimiento de la democracia mexicana y de que las y los mexicanos han sido capaces de resolver en paz nuestras diferencias y que al final lo que va a prevalecer es la unidad entre todos".

Zaldívar Lelo de Larrea hizo un llamado a que juntos decidamos el futuro del país y que terminados los comicios, los mexicanos nos tendamos la mano y podamos construir un mejor país en unidad, más allá de nuestras naturales diferencias.

"Que sea una fecha histórica y que México salga fortalecido. (...) Espero que sea una jornada tranquila en que las y los mexicanos podamos votar en paz, con libertad y pensando en el bien de México".

El presidente de la SCJN no quiso hacer comentarios sobre la posible judicialización de algunas elecciones, pero aseguró que "por supuesto, como siempre, los tribunales estarán expeditos para realizar su trabajo si es necesario".

El ministro presidente hizo fila poco más de media hora para poder emitir su voto, "como debe ser".

Dijo que ningún funcionario público debe buscar privilegios en ningún caso, "y menos en este momento, cuando todos somos ciudadanos, aquí no ostentamos ningún cargo público, venimos simplemente a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación a votar y a decidir el futuro de México".

Al momento de estar en la fila y cuando salió de la casilla, Zaldívar Lelo de Larrea fue increpado por algunos ciudadanos que esperaban emitir su sufragio. "Ministro nos falló, nos falló", "No viole la Constitución", "Respete la Constitución", "Le debería dar pena", fueron algunas de las críticas que le lanzaron, sin que el ministro respondiera.

Al igual que Zaldívar, su compañero en el pleno, el ministro Luis María Aguilar Morales acudió esta mañana al Colegio Williams, en la alcaldía Magdalena Contreras a emitir su voto.