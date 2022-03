Confío en salir bien librada, dice Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, llegó a la audiencia que para este día en una sala de juicio oral en las inmediaciones del Reclusorio Norte, luego de ser denunciada por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte.

"Me siento tranquila ya entregué los videos en donde se demuestra mi inocencia y va bien el tema, ya me quitaron los cargos de privación ilegal de la libertad que era el tema fuerte. Confío en salir bien librada", dijo la funcionaria antes de entrar a la audiencia.

Afuera de los juzgados, poco más de 50 comerciantes de distintos mercados de la alcaldía, recibieron a la funcionaria con gritos y porras, "no estás sola, es una injusticia por hacer las cosas bien, te apoyamos", gritaban los presuntos comerciantes.

En esta segunda audiencia -que se prevé dure al menos 4 horas- el juez del caso determinará si vincula a proceso o no a la alcaldesa, Sandra Cuevas.