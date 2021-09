Confirma AMLO que habrá ceremonia del Grito de Independencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todavía se analiza si habrá público en la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre y el Desfile cívico militar del 16 de septiembre, debido a la pandemia de Covid-19.

"Se está analizando eso, hoy vamos a tener una reunión para ver cómo se va a llevar a cabo la ceremonia del Grito, desde luego vamos a llevar a cabo está ceremonia histórica, importantísima porque no solo es el grito de Independencia, es el grito de libertad y justicia", dijo el presidente.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que tiene gran profundidad la ceremonia del inicio de la Independencia de México.

"Esto lo sabe el pueblo, porque el pueblo sabio y siempre tiene un instinto certero. ¿Qué es lo que conmemoramos más? El grito o la consumación de la Independencia, el inicio porque es un grito por la libertad y la justicia", explicó.

"La consumación de la independencia tuvo que ver con un arreglo popular, con circunstancias externas la decadencia de la monarquía española, la crisis en la metrópoli española, la oportunidad de la élite criolla para consolidar su dominio sin tener que depender de la metrópoli, pero Hidalgo y Morelos buscaban al mismo tiempo que la independencia, la justicia".

Reiteró que su gobierno conmemorará ambas fechas para continuar con la tradición y pidió no ser tan exigentes con el día y la hora del inicio de la Independencia de México.

"Claro qué vamos a conmemorar el Grito de Independencia el día 15 en la noche y, al día siguiente, pues el desfile, porque es continuar con una tradición y no ser tan exigentes acerca de la hora del día. Por eso sabiamente son 2 días, 15 y 16, porque hay historiadores que sostienen que el grito fue el 16 en la madrugada. Nada más que como el 15 de septiembre cumplía años Porfirio Díaz pues aprovechó, primero para el besamanos hasta cierta hora y luego el Grito, ya se quedó así y para que lo cambiamos".