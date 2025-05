Confirma Sheinbaum que Trump presionó; le dijo "no"

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es verdad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le planteó la participación de soldados estadounidenses en territorio nacional para el combate del narcotráfico, pero aclaró que ella le dijo que "no".

Lo anterior, luego de la publicación del periódico de Wall Street Journal, en el sentido de que el mandatario estadounidense está presionando a México para que permita una mayor participación militar estadounidense en la lucha contra los cárteles de la droga.

"Trump en una de las llamadas me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco y quiero decir que es verdad que en algunas de las llamadas, pero no así como lo mencionó", refirió Sheinbaum.

La mandataria mexicana agregó que Trump dijo "en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico, les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudar, y saben qué le dije: no presidente Trump".

Durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, Sheinbaum señaló que le dijo al presidente Trump que "el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende. Colaborar, podemos trabajar juntos".

Sheinbaum comentó que México puede compartir información, "pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio".

"Ayúdenos a que no entren armas de EU"

Sheinbaum Pardo señaló que en otra llamada le mencionó al presidente de Estados Unidos que: "México es grandioso y su pueblo es muy valiente, y le dije una cosa más: que si nos quiere ayudar presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México".

"(...) Y fíjense lo que son las cosas, el día de ayer dió una orden el presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país, es decir, se puede colaborar, se puede cooperar, colaboración sí, cooperación sí, subordinación no.

"Siempre defensa de la soberanía de México, México es un país libre, independiente y soberano. Eso es lo que quiere el pueblo de México y por eso es lo que defiende siempre la presidenta de la República, esa es la grandeza de México", expresó Sheinbaum.