Confirma Judicatura inhabilitación por 20 años a Pérez Maqueda

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la inhabilitación por 20 años y sanción económica por 3.49 millones de pesos contra el exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Pérez Maqueda, por haber recibido dinero que no correspondía a sus prestaciones económicas.

Cabe recordar que en febrero de 2017, al entonces servidor público, se le encontró en la cajuela del auto oficial que tenía asignado la cantidad en efectivo de 3 millones 491 mil pesos.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que dicha sanción se confirmó, tras una exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados en 2017 y la sanción impuesta en 2019 por parte de la Comisión de Disciplina del CJF.

Reiteró que la postura del CJF continúa siendo firme: cero tolerancia a la corrupción.

Indicó que la política del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, se define a través de acciones, no discursos.

"Trabajamos por un Poder Judicial de la Federación confiable, sensible y cercano a la gente".