Confirma SEP a gobernadores cancelación de carta escolar

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, notificó a los 32 gobernadores del país que la carta compromiso que debían firmar los padres de familia como un requisito para el regreso a clases el próximo 30 de agosto fue quitada, para que no se preste como una falta de confianza o una preocupación para los padres.

Al participar en la reunión semanal con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Delfina Gómez aceptó que la carta compromiso del decálogo para el regreso a clases generó confusión y que por eso se decidió quitarla.

"La carta, que anduvo mucho en todos los medios y hubo mucha confusión, lo que hacía era precisamente decirle a los padres de familia que checaran esos pasos, pero al ver todo lo que generó, efectivamente se toma la decisión de quitarla.

"No se va a tomar como un requisito para que no se preste a una falta de confianza o una preocupación de los padres. Lo que queremos y lo que quiere el Presidente es propiciar todos los elementos y darles todas las facilidades a los niños y a los padres de familia para que regresen a las clases", dijo Gómez ante los mandatarios estatales.

A su vez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó ante los mandatarios y funcionarios estatales que México vaya a imponer la vacunación en menores de 18 años ante el inminente regreso a clases programado para el próximo lunes 30 de agosto.

En este mismo encuentro, López-Gatell explicó que los menores de 18 años tienen un riesgo sumamente bajo en las estadísticas de hospitalización o mortandad por Covid-19 y aseguró que nuestro país aplica más vacunas al día que Estados Unidos.

Respalda UNICEF retorno. Por la mañana, en Palacio Nacional, el representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Luis Fernando Carrera Castro, respaldó el regreso a clases presenciales en el país y advirtió que, en caso de presentarse contagios de Covid-19 en las escuelas, las autoridades deben hacer un manejo efectivo de los casos.

"La pregunta no es si van a haber, porque ha habido focos infecciosos por todo el territorio nacional, ¿por qué no habría de haberlos en escuelas y colegios?, es algo normal que suceda.

"La pregunta es: ¿cómo lo manejamos?, ¿cómo hacer un manejo efectivo?", señaló.

Invitado a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carrera Castro destacó que la decisión del gobierno de México de comprometerse a un retorno seguro a las escuelas es muy importante para los niños y para el mundo.

"Este gesto que está haciendo el gobierno de México de promover el retorno a clases es un gesto de valor mundial, en el mundo entero se está celebrando esta decisión", aseguró.

En ese sentido, explicó que en el mundo mil millones de niños han vuelto a clases, 750 millones están a punto de volver y 150 millones, de los cuales México aporta 37 millones, no han vuelto a clases presenciales.

Carrera dijo que, en coordinación con la SEP, se pondrán en marcha algunas acciones; por ejemplo, acompañar a la secretaría federal en el desarrollo de los protocolos que van a permitir un retorno seguro, así como monitorear todos los centros educativos por medio de un sistema de información y de monitoreo de todas las escuelas, para saber dónde hay problemas y dónde hay que atenderlos.