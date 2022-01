Confirman brote de influenza en la costa de Oaxaca

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron cuatro casos positivos de influenza estacional, así como 11 casos más, que permanecen como sospechosos.

El primer brote de influenza H3N2 del 2022 se localiza en la región Costa, se trata de cuatro personas que dieron positivo a esta afección respiratoria, en tanto, hay 11 casos probables y afortunadamente no se han reportado defunciones por esta causa en la entidad.

La dependencia ha aplicado 328 mil 842 vacunas contra la influenza estacional, lo que representa un avance de inmunización a grupos blanco y con factores de riesgo del 51.21%.

El sector salud busca aplicar 642 mil 163 dosis contra este padecimiento, por lo que se garantiza el abasto de inmunizaciones para todas las personas que así lo soliciten y requieran.

Los SSO resaltaron la importancia de que la población en general, principalmente, las mujeres embarazadas, niñas y niños de 6 meses a 5 años, personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud acudan a la Unidad Médica más cercana de su localidad para protegerse contra esta patología, aplicándose la vacuna, la cual es segura, gratuita y la forma más eficaz de prevenir complicaciones severas.

Explicó que la influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que se presenta todo el año, sin embargo, durante la temporada de frío se registra un incremento importante en el número de casos, este virus puede causar sintomatología en etapas leves o graves y en ocasiones puede llevar a la muerte.

Indicó que la aplicación de la vacuna se realiza vía intramuscular y bajo las estrictas medidas preventivas ante la pandemia por Covid-19. Haber obtenido el biológico contra el SARS-CoV-2 no está contraindicado para recibir la dosis de influenza, incluso se pueden suministrar de manera simultánea o en un lapso de 21 días (tres semanas) entre una y otra.

Destacó que actualmente los SSO realizan pruebas RT-PCR que detectan al mismo tiempo la influenza y Covid-19, basados en los lineamientos, se toma al 100% de pacientes hospitalizados y al 10% de personas enfermas atendidas ambulatoriamente, con lo cual se fortalece la vigilancia por laboratorio.

En este sentido exhortó a las personas interesadas en aplicarse dicho biológico acudir a la Unidad de Salud más cercana con el uso correcto del cubrebocas y aplicar la sana distancia, mantener las medidas básicas de higiene como: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; cubrirse nariz y boca con el ángulo interno del codo al toser o estornudar; mantener ventilados los entornos y permitir la entrada del sol.

También, desinfectar superficies y objetos de uso común; evitar cambios bruscos de temperatura, así como ingerir líquidos, frutas y verduras que contengan vitaminas A y C.