Confirman dos nuevos casos de ómicron en Oaxaca

La mañana de este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) notificaron la confirmación de dos casos nuevos de la variante ómicron en territorio estatal; con éstos, suman 13 contagios de la variante que circula de manera más reciente en la entidad.

Por ello, la dependencia precisó que se trata de una variante que circula a una velocidad más rápida que las anteriores conocidas y recomendó extremar precauciones para evitar contagios desmedidos. Evitar aglomeraciones, al estar en contacto con personas que no vivan en el mismo hogar usar cubrebocas de forma correcta –cubrir desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, no tocarlo con las manos sucias-, lavar las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la sana distancia y no acudir a lugares cerrados donde no exista circulación de aire fresco del exterior, son las medidas recomendadas por los SSO.

Según la evidencia científica esta nueva mutación del coronavirus es menos letal, pero es altamente transmisible, sin embargo, los protocolos sanitarios deben endurecerse en la población en general, puesto que las personas que ya tienen el esquema completo de la vacuna contra el SARS-CoV-2, así como las que se contagiaron y se recuperaron, pueden infectarse o reinfectarse según sea la situación.

En caso de presentar cualquier síntoma que parezca resfriado o gripa, las personas deben quedarse en casa y evitar cualquier contacto con otros individuos, monitorearse desde el hogar con su médico de confianza, y en caso de presentar un incremento de los signos acudir a la Unidad Médica más cercana.

El sector salud señala que específicamente en el caso de ómicron las señales de contagio particularmente están asociadas a: escurrimiento nasal, estornudos, fatiga, así como dolor de cabeza, en espalda baja y garganta, además de sudoración nocturna y pérdida del apetito.

Cabe mencionar que el último reporte de los SSO confirma 85 mil 391 casos acumulados del virus desde el inicio de la pandemia, de los cuales 5 mil 667 corresponden a defunciones.