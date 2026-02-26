Confirman el abatimiento de "El R1"

Morelia, Mich.- En el mismo operativo en el que murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", también fue abatido su ahijado, Rubén Guerrero Valadez, conocido como "El R1", hijo de Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako".

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que Guerrero Valadez, alias "R1" o "08", murió en ese operativo y explicó que no era el líder criminal señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

"Hay una confusión, porque ambos personajes [son] distintos. A quien las investigaciones señalan como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo es a Ramón Álvarez Ayala, también conocido como ´El R1´", precisó.

El fiscal indicó que el martes los familiares reclamaron y recogieron el cuerpo para ser sepultado en su tierra natal, la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán.

Informes federales de seguridad identifican a Rubén Guerrero Valadez, también apodado "El Láminas", como ahijado de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió el domingo pasado tras un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Guerrero Valadez era hijo de Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako", líder de una de las facciones más importantes en la estructura criminal del CJNG.