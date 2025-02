Hallan cadáver de joven desaparecida en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo encontrado en el Cerro de las Mitras, en Monterrey, corresponde al de la estudiante Ana Carolina Saucedo Bahena, joven reportada como desaparecida desde el pasado viernes 8 de febrero.

En rueda de prensa, la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres, Griselda Núñez, informó que el cadáver fue reconocido por los familiares y que no presentaba signos de violencia, ni huellas de daño por parte alguna persona externa.

"Hemos realizado las investigaciones correspondientes en donde las familias han reconocido las pertenencias de esta persona y podemos confirmarles que el cuerpo es de Ana Carolina.

En el hallazgo del cuerpo no tenía ninguna muestra de signos de violencia, ni tampoco ningún tipo de daño en su cuerpo, por lo que estamos a la espera del resultado de la autopsia", señaló la fiscal.

Realizan autopsia a Ana Carolina

Núñez informó que ya se practicó la autopsia a Ana Carolina, así como los estudios correspondientes para determinar las causas de la muerte.

"No tenemos ningún antecedente de violencia física o de carácter de violencia contra las mujeres, hemos sido muy diligentes en la investigación y no hay antecedentes de violencia que haya sufrido ella.

Están haciéndose las diligencias correspondientes, tenemos conocimiento de que ya fue practicada la autopsia, la cual está pendiente de resultados por estudios especializados tales como patología y toxicología para poder dar la determinación de la causa de muerte", explicó la funcionaria.

Así mismo, las autoridades informaron que el cuerpo de la estudiante fue encontrado junto con todas sus pertenencias.