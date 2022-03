Conflicto Rusia-Ucrania, cercano por sus consecuencias: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La comunidad internacional tiene que continuar con los esfuerzos para encontrar una solución diplomática y pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania, así como por la proscripción del uso de las armas, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

"México no debe ser ajeno a este objetivo, y el Senado de la República, como corresponsable de la política exterior, con base en las facultades exclusivas que le confiere la Constitución Política, tiene un papel qué cumplir", expresó.

En la inauguración del conversatorio "¿Qué significa Ucrania para Rusia?", el coordinador de Morena dijo que la crisis parece lejana en geografía, pero es cercana a la comunidad internacional por sus consecuencias económicas, sociales y políticas.

Sostuvo que los esfuerzos de diálogo, si bien han alcanzado algún logro en beneficio de la población desplazada de Ucrania y sus derechos humanos, aún mantienen a ambas partes alejadas del sendero por el cual pudiera vislumbrarse el inicio del fin de la guerra.

"Mientras tanto, el número de víctimas se incrementa. Se habla de un flujo más rápido de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, y los efectos perversos de la invasión empiezan a reflejarse cada vez más en la población afectada directamente y en la del mundo, donde el impacto se resiente en las economías, por el estrechamiento de los mercados, la inflación y las limitaciones en el acceso a bienes fundamentales", apuntó.

Ricardo Monreal consideró indispensable conocer lo que acontece en esa región del mundo, a través de la visión y el apoyo de expertos, que nos ayuden a tener un panorama sobre la realidad y las fuerzas que la gobiernan, así como de los escenarios previsibles en el futuro.

Afirmó que el conversatorio, en el que participó el doctor Jean Meyer, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, "nos ayudará a entender cómo llegamos aquí, cuáles son las voces de los actores principales del conflicto, lo que está detrás de la actuación del Presidente ruso, Vladímir Putin, así como del acercamiento de Ucrania a occidente y a la OTAN".

En este contexto, Monreal Ávila afirmó que la posición del Gobierno Federal, basada en los principios constitucionales, es clara: respetar la integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y la condena a la invasión rusa.

En su exposición, Jean Meyer dijo que el presidente Vladimir Putin "tiene la nostalgia del imperio, no la nostalgia de la URSS como marxista-leninista", sino que cree que puede restablecer el imperio soviético, y con esa mitología lo considera indispensable para la grandeza de su nación.

A solicitud de la senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel, quien solicitó la opinión del investigador sobre la posibilidad de que este enfrentamiento derive en una tercera guerra que involucre a países de occidente, Jean Meyer expresó: "me puedo equivocar, pero no creo ni que Estados Unidos ni que la OTAN apoyen militarmente, directamente", a Ucrania, porque esa acción provocaría una tercera Guerra Mundial.

Apuntó que Putin evocó la amenaza nuclear "y estoy seguro de que no dudaría, no en lanzar una bomba nuclear, pero sí misiles nucleares, estoy seguro de que los emplearía y estoy seguro de que los expertos del Pentágono y de la OTAN lo saben, y que no van a tomar ese riesgo", pero sí apoyarán con material bélico y con brigadas internacionales.

Además, afirmó que "ya entramos" a una nueva Guerra Fría, "¿a una tercera Guerra Mundial?, espero que no".