Conflicto Rusia-Ucrania empobrecerá más a México: PAN

El probable impacto negativo que provocará el conflicto entre Rusia y Ucrania a la economía mexicana afectará principalmente en el comercio, las cadenas de suministro, alza de la inflación y aumento en los precios del petróleo y el gas, generando incrementos generalizados en precios de alimentos y servicios, advirtió el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

"El nulo crecimiento del PIB en 2021, la baja expectativa para 2022 y los efectos de la guerra en Ucrania, componen un coctel indeseable para la economía de México. Por eso hay que actuar para evitar una crisis de grandes proporciones", destacó.

A través de un comunicado, sostuvo que "este gobierno ha fracaso en todos los frentes", especialmente en el social, "donde no ha podido fomentar la generación de empleos y salarios dignos que demandan los jóvenes del país".

Dijo que ante la carestía de los productos básicos y la amenaza de mayores incrementos en el futuro inmediato, urge una estrategia del gobierno que genere de manera inmediata empleos y que evite una crisis alimentaria entre los más pobres, especialmente entre quienes viven en la pobreza extrema.

Consideró que es indispensable replantear las prioridades del gasto público porque las actuales políticas "han generado desempleo y cuatro millones de nuevos pobres, llevando la pobreza extrema por arriba de los diez millones de personas". Este gobierno, agregó, es una fábrica de pobres que despilfarra cientos de miles de millones de pesos en ocurrencias sin viabilidad económica.

El dirigente panista destacó que los tres años del gobierno morenista han sido tres años de recesión económica, con pandemia y sin pandemia. "Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, como lo demuestran las cifras oficiales. En consecuencia, el hambre se ha extendido por todo el territorio nacional y la carestía de los alimentos amenaza con agravar el problema".

"Es urgente que el gobierno prepare un plan de ayuda para las familias más pobres del país, porque con el aumento de precios en todos los productos básicos, el precario ingreso que tienen ya no les alcanza para comprar alimentos e insumos necesarios para subsistir", planteó.

Los pobres, subrayó el líder panista, están desesperados, pero no están cruzados de brazos. Muchos están buscando cruzar la frontera con Estados Unidos sin documentos, en busca de oportunidades de trabajo. "En tres años, la detención de mexicanos en la frontera se multiplicó por cuatro, pasó de 150 mil en el 2018 a cerca de 600 mil el año pasado".

Cortés propuso que el presupuesto destinado a las obras sexenales se redirija a programas de alimentación focalizados, salud, vivienda y el impulso de empleo.

Esto es necesario, explicó, porque la carestía, la alta inflación y el aumento de la pobreza, continuarán en 2022, tal como lo han pronosticado el Banco de México y expertos.

"Sin duda, las familias que saldrán más golpeadas por la inflación serán las de menores ingresos, entre ellas, las de los 34 millones de trabajadores que tienen ingresos de uno y hasta dos salarios mínimos", puntualizó.

El apoyo a las familias pobres, indicó, es hoy más importante cuando el Inegi confirma que en el segundo semestre de 2021 no hubo crecimiento por el estancamiento de la economía, debido, principalmente a la caída en los servicios, reducción de las exportaciones y la actividad industrial. Adicionalmente, la reducción a 2.3% de crecimiento del PIB para 2022, estimado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.