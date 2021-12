Confrontan posturas por impasse en revocación de mandato

Senadores y líderes de partidos confrontaron posturas por la decisión del INE de aplazar algunas etapas del proceso de organización de la consulta de revocación de mandato que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La bancada de Morena en el Senado deploró la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar que se viola la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Revocación de Mandato y el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Tanto el consejero presidente, Lorenzo Córdova, como los consejeros: Dania Paola Ravel Cuevas, Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruíz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez, de la mano de la oposición y las fuerzas más conservadoras, pretenden impedir que se le dé voz al pueblo saboteando cualquier pretensión de fortalecimiento de la democracia participativa.

En un comunicado se subrayó que el grupo parlamentario de Morena no va a permitir actos ilegales de presión encaminados a frenar un proceso establecido en la Constitución, por lo que no sólo recurrirá ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que analizará la posibilidad de promover una denuncia penal en contra de los seis consejeros del INE.

Por su parte, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, lamentó la campaña de linchamiento mediático en contra de las decisiones del INE en el tema de la revocación de mandato desde Palacio Nacional.

"No son chicanadas. Es simple y sencillamente que la ley no puede ser usada para conveniencia de un sólo hombre. Urge frenar los actos dictatoriales de López Obrador, la democracia es más fuerte que los embates tiránicos", apuntó.

Ignacio Loyola, diputado federal del PAN, aclaró que será la bancada de Morena y no la Cámara de Diputados como lo anunció su presidente Sergio Gutiérrez Luna, quien presente un recurso ante la SCJN por la decisión del INE de aplazar algunas fases del proceso para organizar la revocación de mandato.

"Los diputados del PAN apoyamos al INE. No más distractores. Abuso de autoridad es usar cuentas institucionales para fijar una postura partidista", dijo a través de Twitter.

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, repudió la decisión de la mayoría del INE.

"Qué torpes están defendiendo esa provocación que abre las puertas a responsabilidades penales contra Lorenzo Córdova y su pandilla".