Confrontarán ADN en caso Rancho Izaguirre

Guadalajara, Jal.- Familiares de personas desaparecidas acudieron esta semana, en la ciudad de Guadalajara, a la toma de muestras de ADN con el objetivo de cotejarlas con los hallazgos del Rancho Izaguirre.

Alejandra González, madre de Francisco Javier Anguiano, contó este viernes a EFE que entre las 1.800 prendas y objetos personales encontradas en el Rancho Izaguirre pudo reconocer una playera negra desteñida que perteneció a su hijo, desaparecido desde 2023.

"Pregunté a alguien de la Fiscalía (General) de la República y me dice que todas esas prendas y todo lo que encontraron ya no está aquí, que ya lo llevaron a (Ciudad de) México y que como es parte de una carpeta de investigación ya no tenemos acceso a ellas", dijo.

González, originaria del estado de Guanajuato, pide a las autoridades federales que confronten su ADN con el de su hijo y le permitan entrar al predio encontrado hace un año y, en el que considera, no se ha escarbado ni investigado lo suficiente.

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"(Al enterrarlos) aparte de la bolsa les ponen cal encima y (los sepultan) hasta tres metros abajo (de la tierra). Estoy en un colectivo donde hemos encontrado (fosas) y eso es lo que están haciendo. Yo no creo que hayan escarbado tres metros en ese lugar (el Rancho Izaguirre)".