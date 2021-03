Congelan cuentas de Sánchez Barrios por posible extorsión y robo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, congelaron varias de las cuentas de Diana Sánchez Barrios, quien fue detenida la noche de ayer por elementos de la Policia de Investigación, pues la líder de comerciantes de la zona centro es imputada por los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

A decir de la investigación de la Fiscalía local, Diana Sánchez Barrios, exigía el pago por "derecho de piso" o supuestas cuotas a agremiados, quienes se negaban llegaron a ser privados de su libertad, extorsionados y/o amenazados de muerte si se negaban a cubrir lo solicitado o retrasarse en sus pagos, por estos hechos se iniciaron cinco carpetas de investigación contra la candidata a una diputación local por el Distrito 9 en representación de "Va por México", integrado por el PRI, PAN y PRD.

Mientras tanto, afuera de un juzgado oral del Tribunal Superior de Justicia Local, cientos de "agremiados" de Sánchez Barrios protestan para exigir que la imputada sea liberada de inmediato. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a resguardar el recinto, pues temen una irrupción de los inconformes a la sala donde se realizará la audiencia la cual esta programada para las 12:00 horas.

¿Quién es Diana Sánchez Barrios?

Diana Sánchez Barrios, dirigente del comercio ambulante y presidenta de la organización Pro Diana A.C., pertenece a una de las familias más influyentes y poderosas de la Ciudad de México porque es hija de una de las líderes que conformó la organización más grande del país: Alejandra Barrios Richard.

Es la hija mayor y hermana de Graciela Coronel; de Hanna, Marlene y Silvia Sánchez, y de Sergio y Rubén Jiménez, que juntos agrupan —a través de sus diferentes asociaciones— a más de 12 mil ambulantes.

Es una mujer transexual que abiertamente reconoce que su mayor trauma es la discriminación que vivió en la época escolar por el simple hecho de querer ser mujer.

La dirigente del comercio popular se considera luchadora social, quien desde los 12 años determinó tomar las riendas de su vida. Incluso, dice, no le importó enfrentarse a su familia.

Comenta que de su madre —la también ex asambleísta del PRI— ha aprendido mucho, porque desde muy pequeños los enseñó a trabajar.

Hace años, Diana también vendió en las calles, aprendió a sortear lo que califica "criminalización" de las autoridades y desde 2012 ha buscado una curul en la Asamblea Legislativa. En 2015 contendió para jefa delegacional en Cuauhtémoc.

Con orgullo dice que fue la primera mujer transexual que aspiró a ocupar un escaño en el congreso capitalino y también buscó ser alcaldesa.

Ha fungido como consejera local en el PRD local, aunque posteriormente se cambió al PRI, en donde se convirtió en la líder en la CDMX.

Estudió Administración, se ha distinguido por ser una de las principales activistas de la diversidad sexual.

Su mayor logro se dio en 2014, cuando impulsó en la Asamblea Legislativa la rectificación de las actas de nacimiento para personas transgénero.

Actualmente busca que se apruebe la ley "Chambeando Ando" por los ambulantes, sus agremiados, quienes, asegura, son discriminados por la Dirección Jurídica y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc. "Yo ya viví la burla y la discriminación, y no estoy dispuesta a que los comerciantes, que son gente, familia decente, se queden sin trabajar".

El grupo de Diana es antagónico al de María Rosete Sánchez, otra de las líderes de ambulantes y quien actualmente es diputada federal por el PES.

Es presa política: abogado

Las acusaciones contra Diana Sánchez Barrios "son hechos simulados, falsos y sin sustento jurídico, dado que 24 horas antes de su detención no existía acusación alguna en su contra, lo que la convierte en presa política", aseguró el abogado Eduardo Acosta Padilla.

Explicó el defensor de la dirigente del comercio en vía pública del Centro Histórico y todavía candidata del PRI para diputada local por el Distrito 9, la captura de su cliente, "fue gracias a una simulación que orilló a un juez federal a dejarla sin la suspensión de amparo".

Detalló que 24 horas antes de la aprehensión, el juez de la Unidad de Gestión 12, que ordenó su detención, afirmó que no contaban con denuncia alguna en su contra, motivo por el que el juez 14 de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal, sobreseyó la petición.

Por su parte, Javier Sánchez Becerra, padre de la activista y líder de comerciantes detenida, exigió al impartidor de justicia actúe conforme a derecho.

"Queremos que el juez que ordenó su detención actúe conforme a derecho, y que no reciba línea, porque sí hay línea del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que mi hija es presa política", enfatizó.

Aseguró que se trata de un problema familiar, "pero el Gobierno capitalino lo aprovechó porque quiere quitar del camino a Diana, quien se convirtió en candidata transgénero al Distrito local IX", acusó.

Añadió que su hija "le estorba al Gobierno y a Morena, porque el hecho de que esté arriba en las encuestas realizadas en esa zona", por lo que exige al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a sus jueces no meterse en asuntos políticos.

"Martín Rebolledo –uno de los denunciantes--, es expolicía que tiene seis carpetas de investigación por robo, lesiones y despojo. Pero el Gobierno lo está protegiendo. Es un pleito familiar, porque Claudia, esposa de Martín, es mi sobrina y ambos son los que denunciaron a Diana", reveló don Javier.

Además, aseguró que "a ellos (Claudia y Martín) los cuida las 24 horas del día una patrulla. Incluso, en esa misma unidad Martín comete asaltos. Ya hay varias denuncias y el número de patrulla, pero nada han hecho", reiteró.

Acusó que el Gobierno local está en contra de Diana, "porque no le conviene que llegue al Congreso. Por eso estamos inconformes y vamos a luchar hasta lo último", por lo que anunció una serie de movilizaciones en defensa de la dirigente del comercio en vía pública del Centro Histórico.