Congreso CDMX rechaza creación de la Comisión Especial de la L12

Con el aval del presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, para que los diputados de Morena expusieran sus argumentos, mientras a los de la oposición les exigía apegarse al Reglamento, el pleno del Congreso local rechazó la creación de una Comisión Especial de la Línea 12 del Metro.

Luego de que a las 11:27 horasde este lunes comenzó la discusión, con el punto de acuerdo presentado por los diputados Daniela Álvarez Camacho y Royfid Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, la discusión entre legisladores morenistas y aliados con la oposición, se prolongó hasta las 13:12 horas, cuando la votación fue de 27 a favor y 33 en contra.

Los morenistas Carlos Hernández Mirón y Gerardo Villanueva, apoyados por el pevemista Jesús Sesma Suárez, calificaron la propuesta de "mezquina, politiquería barata, de buscar un linchamiento mediático contra el Gobierno, burda, nefasta, oportunismo de la derecha para medrar con el dolor y desgracia de la gente".

Para ello, estos legisladores continuamente participaban sin considerar los tres minutos de tiempo establecido por el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso, llevando el reloj hasta los 10 minutos ignorando los "regaños" del presidente de la Mesa Directiva, que les permitió todo.

Situación diferente ocurrió con los panistas Federico Döring Casar y Ricardo Rubio Torres, así como con el perredista Jorge Gaviño Ambriz, a quienes, incluso, amenazó con cerrarles el micrófono "de no apegarse al Reglamento", exigió a cada momento el morenista Díaz Polanco.

A la exposición de los morenistas, el perredista respondió que "de ninguna manera considero que sea una mezquindad, y todas esa linduras que plantearon, proponer una Comisión. Se acepta o no con los criterios del grupo mayoritario o de la mayoría que se construya, no es una mezquindad", enfatizó.

Recordó que en la Sexta Legislatura de la hoy desaparecida Asamblea, quedó formada una Comisión Especial para la revisión de las estructuras electromecánicas del Metro, que no tenía nada que ver con las estructuras de obra civil, "pero ahora el tema es hay muertos y heridos, ahora es una situación dramática", dijo.

Incluso, le recordó al diputado del PVEM, Jesús Sesma, haber participado en esa Comisión, "y lo hizo muy activamente", pues en 2014 pidió la comparecencia del entonces director general del Metro, Joel Ortega Cuevas, sobre la Línea 12, "y luego felicitaba las actuaciones. El mismo Jesús Sesma que tenemos aquí, un poco ronco, que en esos ayeres, ya en 2015 y en el Congreso federal, propusimos crear una Comisión Especial contra la Trata, y ahora viene a decir que las comisiones especiales son una incongruencia, qué barbaridad", criticó.

Y añadió: "Dónde está la congruencia. De verás le digo honestamente a mi amigo Sesma, lo que se piensa se dice y se hace. Y miren, siempre la historia en política irá por nosotros", enfatizó.

El perredista también criticó al perredista Carlos Hernández Mirón, "cuando estaba en la mayoría del PRD y era candidato a esa Sexta Legislatura, con su corbatita amarilla y ni hablaba, aplaudió en todo momento, como ahora lo hace con Morena, pero ahora si habla y defiende a su partido. Es muy ilustrativo de cómo uno cambia", sostuvo.

El pevemista fue el único que le respondió.

"Mi amigo Jorge Gaviño, porque también es mi amigo. Hablas de congruencia, cuando en toda tu vida política haz brincado de un partido a otro, de ideología a otra. Tú, mi amigo, eres el menos indicado para hablar de congruencia, de ideología", señaló con voz casi inaudible por tener daño en la garganta.

Esto lo aprovechó el morenista Gerardo Villanueva para interrumpir, sin que el presidente de la Mesa Directiva le diera la palabra, "todo esto es un falso debate, politiquería barata, por lo que exijo le den lectura al artículo 74 para acabar con esta vana discusión", exigió el legislador.

Díaz Parada acató la orden, pero dichos artículos sólo es para establecer las Comisiones ordinarias y especiales que integran el Congreso local, lo que causó desconcierto entre los 61 diputados locales que pasaron lista, no así de Temístocles Villanueva, de Morena, quien fiel a su manera de ser, para ese momento ya había huido; pasó lista y se desconectó.