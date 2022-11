Congreso de Perú fue intolerante: Obrador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se decidió suspender la Alianza del Pacífico porque de lo contrario se hubiera avalado la "actitud de intolerancia" del Congreso de Perú, que negó al presidente de ese país Pedro Castillo viajar a México a recibir la presidencia pro tempore del organismo.

"Pero no le dieron permiso, no lo han dejado gobernar y están afectando con esa actitud, lo digo de manera respetuosa, al país (Perú), si hubiésemos llevado a cabo la reunión como si nada estuviésemos avalando esas actitud de intolerancia, porque son acuerdos internacionales y él es el presidente del Perú y por eso decimos suspender".

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Décima Región Naval de Manzanillo, Colima, el presidente López Obrador reiteró que se valora la posibilidad que en diciembre próximo en Lima, Perú, se lleve a cabo la Alianza del Pacífico para que México entregue al país andino la presidencia.

Señaló que habló por teléfono con el presidente Castillo para expresarle su solidaridad y comunicarle que tomamos la decisión de suspender la reunión de la Alianza del Pacífico porque era muy grosero, antidiplomático, sin ningún cuidado de las formas, el que no le hayan dado autorización para asistir a México a recibir la presidencia de la Alianza.

El presidente de México celebró que ya se encuentre en nuestro país su homólogo de Chile, Gabriel Boric, quien realiza una visita oficial a México.

"Mañana va a estar con nosotros el presidente Guillermo Lasso de Ecuador y el viernes estará el presidente Gustavo Petro, de Colombia".