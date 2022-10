Congreso de Tabasco aprueba el matrimonio igualitario

A-AA+

Tabasco se convirtió en el estado número 30 en aprobar el matrimonio igualitario, esto pese a las manifestaciones de grupos religiosos que protestaron durante tres días, incluso realizando oraciones a fuera de la Cámara de Diputados Local.

Con 22 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, los legisladores tabasqueños dieron después de seis años que se presentó la primera iniciativa, luz verde para que las personas del mismo sexo puedan casarse y tengan derechos los mismos derechos jurídicos que los matrimonios heterosexuales.

La iniciativa fue presentada el pasado 12 de octubre por el diputado, Jesús Díaz en nombre de la bancada de Morena y avalada en comisiones con 4 votos a favor y 2 abstenciones, el lunes por la mañana, afirmando este grupo parlamentario que se trata de otorgar derechos a la comunidad LGTB que han sido negados por muchos años.

En su momento, el legislador Morenista, Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar defendió la propuesta y señaló "que es necesario que, como representantes de la sociedad, escuchemos y representemos a la sociedad a través de este tipo de acciones legislativas, que evidentemente materializan una realidad existente".

Dijo que esta nueva realidad social, evidencia que en la sociedad no solamente se encuentran las familias tradicionales; sino que revela que las familias han cambiado, han evolucionado y por mandato del artículo cuarto constitucional federal, es obligación del Estado protegerlas. Es por ello, señaló que las propuestas de reformas al Código Civil para el Estado de Tabasco para incluir al matrimonio igualitario contribuyen a dar certeza, seguridad y legalidad jurídica a las nuevas conformaciones de las familias.

Desde el pasado lunes y hasta este miércoles, integrantes de la Alianza de Familias por Tabasco protestaron en la entrada del recinto legislativo exigiendo a los legisladores abrir foros de consulta para que la sociedad opinará sobre el tema, ya que según ellos, esta modificación al Código Civil del Estado deja abierta la posibilidad de la adopción.

Hoy durante el día y a pesar de las fuertes lluvias los inconformes permanecieron en plantón y realizaron oraciones para que los diputados cambiaran su voto, sin embargo no ocurrió ese milagro.

En tanto que integrantes de la comunidad LGTB acudieron a la sesión de este miércoles donde se discutiría el tema pero no se les permitió el acceso, acusando José Cruz, presidente de la asociación TUDYSEX que habían sido discriminados, pese a este inconveniente celebraron que luego de varios años de lucha el matrimonio igualitario hay sido aprobado.