"Congreso debe ser contrapeso", aseguran expertos

A-AA+

El Congreso de la Unión debe ser un contrapeso que vigile al Poder Ejecutivo federal, no una mayoría que apruebe todo sin moverle ni una coma a sus planes, señalaron expertos en política y materia electoral.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a una "avalancha de votos" por el movimiento de la Cuarta Transformación, a fin de que logre la mayoría en el Congreso.

Pero el analista político José Antonio Crespo señaló que no estamos en tiempos de campaña para hacer un llamado al voto rumbo a 2024; sostuvo asimismo que a López Obrador no le preocupa violar la ley.

El analista recordó que en la Legislatura pasada, Morena y sus aliados estuvieron muy cerca de tener la mayoría calificada, necesaria para poder aprobar reformas constitucionales.

"Fue un triunfo de esta coalición. Independientemente de que perdió muchos estados, en el Congreso le quitó [a Morena] la mayoría calificada y ya no puede aprobar reformas constitucionales sin alguna participación de la oposición", dijo.

Por su parte, el catedrático Víctor Alarcón también advirtió que hay restricciones de la ley que lo obligarían a tener una postura más moderada y mantenerse al margen de este proceso. Consideró que quienes deberían hacer estos llamados, en su caso, son los dirigentes de los partidos y los aspirantes a algún cargo. Mencionó que se tendría que revisar qué tipo de llamado hace el López Obrador en la marcha del próximo domingo.

Al respecto, el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, consideró que esta expresión es genérica y no constituye una violación a la ley electoral: "No, no la está infringiendo porque el proceso electoral de 2024 está muy lejano".