Congreso local redefine abuso sexual y eleva sanciones en Veracruz

VERACRUZ, Ver., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

aprobó diversas reformas legales para aumentar penas y redefinir el delito de

cometido contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.Duranteavalaron cambios aly la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.Con, sin votos en contra ni abstenciones, se aprobaron aumentos de las penas en diversos delitos contra la libertad y la seguridad sexual y confluyen en la tutela de bienes jurídicos como la libertad y la seguridad sexual.De paso reforzaron integralmente el marco jurídico estatal para lade las, con un énfasis particular en las personas menores de edad.Con estos cambios se efectuó ladeestableciendo que lo comete "quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo".Además, a quien cometa este ilícito se le impondrá unade prisión yy se perseguirá de oficio.Y de añadió que, como parte de la, el sujeto activo deberá cubrir los gastos relacionados con lapara la víctima, hasta suEn cuanto al, a quien lo cometa se le impondrá de un año y ocho meses a cuatro años de prisión y multa por el valor diario de hasta 500 UMAs.Con esta actualización a su marco penal, Veracruz asume una política deante estos ilícitos y se suma a las entidades federativas que han optado porque excluyen la posibilidad de que los agresores accedan a