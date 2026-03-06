logo pulso
Congreso local redefine abuso sexual y eleva sanciones en Veracruz

Las reformas incluyen sanciones de hasta ocho años de prisión y reparación integral para víctimas.

Por El Universal

Marzo 06, 2026 01:58 p.m.
A
Congreso local redefine abuso sexual y eleva sanciones en Veracruz

VERACRUZ, Ver., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

Congreso de Veracruz
aprobó diversas reformas legales para aumentar penas y redefinir el delito de Abuso Sexual

cometido contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Durante sesión ordinaria, legisladores locales avalaron cambios al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con 43 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, se aprobaron aumentos de las penas en diversos delitos contra la libertad y la seguridad sexual y confluyen en la tutela de bienes jurídicos como la libertad y la seguridad sexual.
De paso reforzaron integralmente el marco jurídico estatal para la protección efectiva de las víctimas de delitos sexuales, con un énfasis particular en las personas menores de edad.
Con estos cambios se efectuó la redefinición del delito de Abuso Sexual estableciendo que lo comete "quien sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propio sujeto activo".
Además, a quien cometa este ilícito se le impondrá una sanción de cuatro a ocho años de prisión y multas y se perseguirá de oficio.
Y de añadió que, como parte de la reparación del daño, el sujeto activo deberá cubrir los gastos relacionados con la atención psicológica para la víctima, hasta su total recuperación.
En cuanto al delito de acoso sexual, a quien lo cometa se le impondrá de un año y ocho meses a cuatro años de prisión y multa por el valor diario de hasta 500 UMAs.
Con esta actualización a su marco penal, Veracruz asume una política de mayor rigor ante estos ilícitos y se suma a las entidades federativas que han optado por marcos punitivos que excluyen la posibilidad de que los agresores accedan a salidas alternas preliberacionales.

