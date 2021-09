"Congresos de científicos internacionales no son turismo"

"Es reprobable que se desacredite a la comunidad científica de México por presuntas sospechas de actos de corrupción". Así lo afirmó Suilma Marisela Fernández Valverde, doctora en Química Nuclear y doctora en Ciencias Físicas, graduada de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia y fundadora de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno (SMH).

Consideró que es intolerable e inadmisible que personas ignorantes de la Ciencia etiqueten de delincuentes a los científicos que forman parte del Foro Consultivo Científico y Técnico. En el grupo de 31, precisó, ocho son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Fernández Valverde cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales como el premio Haissinky, y la presea en Ciencias del Gobierno del Estado de México.

Los congresos científicos, añadió, permiten "aterrizar" proyectos a nivel internacional, que no se podrían realizar si no fuera en esos foros internacionales. Son encuentros, detalló, que permiten que investigadores mexicanos trabajen en desarrollos como del Acelerador de Partículas más grande del mundo, en la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica) y el Espacio o en el CEA (Centro de Energía Atómica de Francia), por mencionar algunos.

La doctora Fernández Valverde, lamento que la FGR haya exhibido los nombres de esos 31 profesionistas y violado el principio de Presunción de Inocencia (artículo 11) mientras no se pruebe su culpabilidad y aquí ya los acusan de delincuencia organizada.

"Si hay algún delito que perseguir que lo hagan, pero de una manera clara y transparente, con pruebas, como dice el presidente".

Y añadió: "Pero no confundiendo a la opinión pública y desprestigiando a todos los científicos y a la Ciencia".

Por otra parte, cuestionó los dichos del senador, Armando Guadiana Tijerina; dijo que está mezclando todo cuando propone que se investiguen los recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de las otras Universidades.

Hay que dejar muy claro, comentó, que esto sería una intromisión porque violaría la autonomía de las instituciones de Educación Superior.

A pregunta expresa de lo afirmado por el senador, comentó: "Se ve que el hombre no tiene ni la más mínima idea, de lo que está hablando. Con sus acusaciones agrede, y trata de humillar y denigrar a los científicos que trabajan por el progreso y desarrollo de México y el mundo, casi sin presupuesto.

"Debería saber, apuntó, que muchos convenios de colaboración se hacen con instituciones de otros países porque México no cuenta con los equipos de punta para realizar ciertas investigaciones.

Los científicos, agregó, exponen sus trabajos de investigación, individuales o en equipo, ante expertos en el área, con y los discuten con sus colegas de otros países.

"Creo que el senador debe ser claro y evitar mezclar todo, porque hay proyectos como Cabana, tendiente a aumentar las capacidades bioinformáticas en América Latina.

El objetivo es implementar el desarrollo de la biología regional en tres áreas de desafío: enfermedades transmisibles, producción sostenible de alimentos y protección a la biodiversidad.

Varios de esos proyectos no están apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). "El no dejar a la gente joven que trae nuevas ideas que se reúna con sus pares, puede no solo disminuir, sino eliminar la posibilidad de concursar en proyectos internacionales", señaló.

En estos espacios se involucran varios países, para utilizar la infraestructura que tienen las diferentes instituciones de Investigación y Desarrollo, remarcó.