Conoce la cifra de menores que no asisten a la escuela, según Inegi

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Se estima que al cierre del año pasado había 280 mil 899 niños y niñas de 5 a 11 años de edad que no asisten a la escuela, lo que representa el 2% de los 15 millones de la población infantil existente en México, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a propósito del Día del Niño el próximo 30 de abril.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cuando las niñas y niños no adquieren las competencias requeridas para el aprendizaje, enfrentan mayores dificultades en su adultez, por ejemplo, al momento de buscar un empleo.

De quienes no asistían a la escuela, 56% son niños y 44%, niñas durante el cuarto trimestre de 2022. En las localidades rurales residían 97 mil 101 niñas y niños de 5 a 11 años que no asistían a la escuela, mientras que en las localidades urbanas vivían 183 mil 798 niñas y niños en la misma condición.

Las características de los hogares donde se encuentra la población de niñas y niños que no asistía a la escuela pueden brindar elementos para identificar algunas razones de la inasistencia.

Considerando el total de hogares donde había al menos una niña o niño de 5 a 11 años que no asistía a la escuela, seis de cada 10 jefas o jefes (58%) contaban con estudios de primaria o secundaria incompleta; mientras que 15% declaró tener estudios de nivel medio superior y superior.

Por su parte, la escolaridad de las jefas o jefes de los hogares, donde todas las niñas y niños asistían a la escuela, indica que casi la tercera parte (33%) tenía estudios a nivel medio superior y superior.

En los hogares con al menos una niña o niño que no asistía a la escuela, 76% de las jefas o jefes eran económicamente activos, es decir, estaban ocupados o buscaban empleo; este porcentaje aumenta a 83% en las jefas o jefes de los hogares donde todas las niñas y niños asistían a la escuela.

Ahora bien, en los hogares en donde al menos una niña o niño no asistía a la escuela, 73% de las jefas o jefes ocupados trabajaban de manera informal; este porcentaje disminuye a 55% en las jefas o jefes de los hogares donde todas las niñas y niños iban a la escuela.

Por su posición en la ocupación, 65% de las jefas o jefes del hogar donde al menos una niña o niño no asistía a la escuela eran trabajadores subordinados y remunerados, 29% trabajaban por cuenta propia y 5% eran empleadores. Esta estructura porcentual es muy similar en las jefas o jefes del hogar donde todas las niñas o niños iban a la escuela.



Integración de los hogares, fundamental para que niños acudan a la escuela

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares indica que, en 2020, 61% de los hogares donde residía al menos una niña o niño que no asistía a la escuela eran nucleares (vivían con su madre, padre o ambos) y poco más de la tercera parte (37%) eran hogares ampliados (conformados por un hogar nuclear, más otros parientes).

Si esta tipología se compara con los hogares donde todas las niñas o niños de 5 a 11 años asistían a la escuela, se observa que 65% eran hogares nucleares y 34%, ampliados.

El ingreso corriente en los hogares donde había al menos una niña o niño que no asistía a la escuela era de 6 mil 45 pesos quincenales, un monto 26% menor respecto a los hogares donde todas las niñas y niños de la misma edad asistían a la escuela (8 mil 178 pesos).

El porcentaje de los gastos por alimentación en los hogares donde había, al menos, una niña o niño que no asistía a la escuela representó 46% de total del gasto trimestral del hogar. Lo anterior es siete puntos porcentuales superior respecto a los hogares donde todas las niñas y niños asistían a la escuela.

Sobresale que, en estos últimos hogares, el porcentaje de gasto trimestral para educación y esparcimiento fue de 10 %, lo que es mayor a lo que destinaron los hogares donde había, al menos, una niña o niño que no asistía a la escuela (3%).