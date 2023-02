Conoce la leyenda de las Grutas de Cacahuamilpa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Las Grutas de Cacahuamilpa son un patrimonio natural, no solo del estado de Guerrero, sino de todo México. Es un lugar en el que se percibe una atmósfera mística, que sorprende por sus altas bóvedas y extrañas formaciones naturales de hace 85 millones de años.

Conoce las leyendas de las Grutas de Cacahuamilpa

Ocupando una extensión de 16 km cuadrados, aproximadamente, las Grutas de Cacahuamilpa son conocidas por sus cuevas y bóvedas subterráneas, con caprichosas formaciones (estalactitas y estalagmitas) creadas por la filtración de agua rica en minerales.

En la antigüedad, grupos indígenas ocuparon estas cuevas como un centro ceremonial y de culto a sus dioses.

En 1834, un hacendado, Manuel Sainz de la Peña Miranda, las descubrió, y hasta 1936, fueron decretadas como parque nacional, a cargo del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas.

Su nombre proviene del náhuatl y significa: 'en la sementera del cacahuate', o 'lugar fértil para el cultivo de cacahuate'. En lengua chontal su nombre era Cocoyocuatl, y la gruta era conocida por los indígenas con la palabra salachi: lugar ceremonial.

Las grutas tienen una profundidad de 2 kilómetros y, en su interior, hay hasta 90 salones cubiertos de estalactitas y estalagmitas, con alturas en los techos desde los 30 hasta los 70 metros.

Dónde están las Grutas de Cacahuamilpa

El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa se encuentra al norte del estado de Guerrero, en el municipio de Tetipac, en el límite con el estado de Morelos.

Estas majestuosas cuevas, a media hora del Pueblo Mágico de Taxco y a poco más de 3 horas de CDMX, tienen una antigua leyenda.

La leyenda de las Grutas de Cacahuamilpa

Una antigua leyenda cuenta que había un grupo de indígenas que no se atrevían a entrar a las grutas debido a las formaciones en su interior, pues creían que eran la encarnación de malos espíritus que impedían el acceso.

Un día, el jefe de un grupo cercano a Tetipac fue derrocado y desterrado, por lo que vagó y vagó por las montañas hasta llegar a estas enormes cavernas. Inspirado por el paisaje misterioso, comenzó a planear una manera de regresar al poder.

Ahí dentro, ideó utilizar a una hija suya que nadie conocía para prepararla y presentarla ante el pueblo como una deidad. Para ello, visitó a un anciano que le era leal y lo llevó a las grutas con el fin de ver a su hija como si fuera una aparición divina.

Sorprendido, el anciano regresó con su tribu para contarles lo que había visto. Llevó a los más sabios a las cavernas y, al verlos entrar, la mujer advirtió en voz alta que arrasaría la región con los fuegos del infierno si no regresaban al trono al príncipe depuesto.

Asustados, los pobladores buscaron al jefe para reivindicarle como su líder y, desde ese momento, la tribu adoró ese misterioso santuario de la supuesta divinidad.

Fantasmas en la Gruta de Cacahuamilpa

Existe otra leyenda relacionada con un perrito fiel y su humano, un explorador, tal vez de origen británico, al que se le ocurrió ir a explorar estas grutas cuando aún eran desconocidas.

De esta historia hay varias versiones. Una de ellas cuenta que el explorador sufrió un accidente durante su expedición. El perrito salió en busca de ayuda por varias noches, pero nadie fue en su auxilio.

Algunos guías te contarán que, los lugareños que alcanzaban a escuchar a lo lejos los lastimeros aullidos, no se acercaban por miedo a que fuera el mismísimo Diablo.

Otros te dirán que un grupo fue en su auxilio, gracias al perro, aunque el hombre fue encontrado sin vida y que, justo en ese momento, su amigo fiel cayó muerto.

Otra historia, la más creíble, narra que, tanto los restos del explorador como de su compañero de cuatro patas fueron encontrados muchos años después.

Lo cierto es que hay dos tumbas bajo un montículo de piedras en donde descansan, uno al lado del otro, el explorador y su perrito fiel. Eso sí, no falta quienes aseguran haber visto los fantasmas de ese par de inseparables amigos.

Cuánto cuesta entrar a las Grutas de Cacahuamilpa

El costo de entrada a las Grutas de Cacahuamilpa es de $150 pesos para adultos; $100 pesos para niños y $80 pesos para jubilados y mayores de edad con credencial del Inapam.

Abre todos los días del año con horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.