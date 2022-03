Consejero presidente del INE advierte que violar veda puede generar baja participación

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, exhortó a los funcionarios públicos de todos los niveles a que se ajusten a las reglas del juego en el proceso de revocación de mandato "que ellos pusieron en la Constitución y en la ley".

De lo contrario, advirtió, serán los responsables de una eventual baja afluencia ciudadana, pues "pueden ahuyentar a la ciudadanía el próximo 10 de abril y todos queremos una participación copiosa.

"Ojalá y la irresponsabilidad de los actores políticos por no ajustarse a las reglas que ellos mismos pusieron, no sea un motivo para que la ciudadanía los castigue al no acudir a las urnas", mencionó Córdova Vianello.

En Durango, donde suscribió el Acuerdo por la Integridad Electoral 2021-2022, Córdova Vianello insistió en que a la ciudadanía no le gustan las trampas ni las mentiras, y acusó que ha habido "poca lealtad y compromiso democrático con las reglas del juego por parte de quienes promovieron este ejercicio y aprobaron las reglas".

Por otra parte, desmintió que el INE boicotee o esté en contra del ejercicio de revocación de mandato, ya que, por el contrario, "está poniendo todo su esfuerzo y profesionalismo para que este proceso de participación ciudadana se lleve a cabo", a pesar de la insuficiencia presupuestal.

"Miente flagrantemente quien diga que el INE está boicoteando o que no quiere la Revocación, pese a que lamentablemente no le dieron las condiciones para poder instalar la totalidad de las casillas", subrayó.

Lorenzo Córdova hizo un nuevo llamado a todos los actores políticos para que respeten las reglas "que no fijó el INE, sino que se han establecido por parte de los compromisos políticos, producto de los consensos en el Constituyente y en el legislativo ordinario, tanto en la Constitución como en la ley. (...) Las mentiras, y yo agregaría las trampas, socavan la confianza de las personas".

Advirtió que con la revocación de mandato está ocurriendo una situación "absolutamente indeseable, y no se trata de encontrar culpables, se trata de constatar un hecho que estamos obligados como sociedad a que no vuelva a repetirse nunca más".

Explicó que en noviembre próximo la Cámara de Diputados deberá definir el presupuesto federal para 2023, año en que comenzará el proceso electoral de 2024, que probablemente será el más grande y más complejo de nuestra historia.

"Y es una responsabilidad colectiva que el tema presupuestal no constituya una zona de riesgo. Para la recreación de nuestra democracia, creo que con humildad y con compromiso democrático, todas y todos debemos construir las condiciones para que lo que ocurrió en la revocación de mandato, en la cual, si bien con el aval de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral organiza la elección con los recursos que tiene, y para lo que alcanza no es, sin lugar a dudas, un buen precedente para lo que está por venir", remarcó.