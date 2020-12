Consejo Técnico es la columna vertebral para enfrentar al Covid: IMSS

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reconoció que el Consejo Técnico del Instituto en el 2020 jugó un papel protagónico que permitió ser una de las columnas vertebrales de la respuesta mexicana para atender la pandemia por Covid-19.

"En un año tan complicado, tenemos que estar satisfechos del papel que ha tenido el H. Consejo Técnico, un papel presente, protagónico, nunca ha sido testimonial, eso nos ha quedado muy claro, siempre ha sido de enorme contribución todas sus observaciones, sus comentarios", precisó.

Así lo manifestó el titular del Seguro Social, durante la ceremonia clausura de los trabajos del Consejo técnico, donde afirmó que la labor de los consejeros hizo del Consejo una de las columnas vertebrales.

"Alentó para poder convertirnos en una de las columnas vertebrales de la respuesta mexicana, sobre todo en la atención médica para atender la pandemia, la cual no ha concluido, pero que estamos seguros que si todos unimos nuestros votos, nuestras voces para que esa luz al final de este largo túnel la empecemos a ver", refirió Zoé Robledo.

Agregó que al hacer un recuento de los logros alcanzados en 20 sesiones del Consejo Técnico, 12 de ellas ordinarias, seis extraordinarias, tres en libros y por primera vez en su historia se instauró en sesión permanente para atender de manera inmediata los temas relevantes relacionados con la pandemia.

Robledo Aburto indicó que se aprobó el Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia y se autorizó que el Instituto atendiera a la población no derechohabiente derivado de la emergencia sanitaria; "ya van más de 40 mil mexicanas y mexicanas no derechohabientes, sin seguridad social atendidos por el IMSS".

También, bajo su dirección, quedó listo el Plan Estratégico Interno para la Nueva Normalidad Institucional después de la contingencia. Se autorizó el programa para la gestión de permisos por Covid y atención a los procesos de Prestaciones Económicas y se aprobó el otorgamiento de un bono extraordinario denominado Bono Covid-19.

El director del IMSS, añadió que el Consejo además aprobó el presupuesto del Instituto para este ejercicio fiscal 2021, y en el marco de la clausura de los trabajos del año 2020 aprobó el Programa Institucional Anticorrupción y Buenas Prácticas.