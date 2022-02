"Conservadurismo hace labor contra el gobierno de Pedro Castillo"

Cuestionado sobre una crisis política en Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo respetuoso de las decisiones que toman en otros países, "pero es evidente que el conservadurismo está haciendo labor en contra del gobierno, legal, legítimamente constituido" de Pedro Castillo.

"Ganó el presidente Castillo, así lo decidieron los peruanos, pero los conservadores son iguales en todos lados, unos más burdos, otros más hipócritas. Son demócratas cuando les conviene", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional. El presidente López Obrador acusó que a seis meses de la toma de posesión de Pedro Castillo como mandatario de Perú, "ya intentan destituirlo".

Indicó que hace unos días Castillo hizo cambios en su gabinete y de inmediato salió una protesta en todos los medios de comunicación.

"Esto es como cuando coleccionábamos figuritas, los álbumes; así me pasa a veces cuando veo lo que está pasando en otros países; nada más: digo ´esta ya la tengo´", expresó entre risas López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador comentó que Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y esposo de Xiomara Castro, actual mandataria de ese país, padeció de un golpe de Estado.

Acusó también que Xiomara Castro, a quien expresó recuperación tras dar positivo a Covid-19, ha sido víctima de una campaña mediática "y ahora la están acusando de corrupción".

López Obrador exhibió un mensaje en redes sociales de Zelaya, quien acusó que en Honduras "la política y los medios son un arma al servicio de la oligarquía".

"Que le vaya muy bien", expresó además López Obrador al presidente electo de Chile, Gabriel Boric.

Nosotros apoyamos siempre a los gobiernos legalmente constituidos y cuidamos los principios de no intervención, pero nos gusta defender a quienes luchan por justicia, democracias y transformaciones, refirió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó este lunes la pronta recuperación de Xiomara Castro, presidenta de Honduras, quien informó que tiene Covid-19.

Refrendó su intención de viajar a Honduras "para tratar muchos temas en común", pero no especificó una fecha para su viaje.

"Quiero mandar mi solidaridad, mi deseo de que se recupere a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro que tiene Covid. estoy seguro que se va a recuperar pronto y expresarle que la apreciamos mucho y que la consideramos una mujer con ideales y con principios, una luchadora social que sabe enfrentar adversidades, momentos difíciles y que ganó con el apoyo de su pueblo, que es presidenta legal y legítima y que tiene mucho respaldo popular, y adelante

"Como le expresé que no podía asistir a su toma de posición, pero que tengo el compromiso de visitar Honduras y que cuando pueda voy a estar con ella en Honduras para tratar muchos temas en común. Ya estamos trabajando de manera coordinada, de cooperación para el desarrollo, pero se va a estrechar más todavía la relación con la señora Xiomara", indicó.