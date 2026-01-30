Consiente el PoderJudicial a empleados

Ciudad de México.- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagará hasta 255 millones 102 pesos a la empresa Amazing Trade de México S.A. de C.V., por el servicio de comedor para 2026.

El servicio de cuatro tiempos deberá cuidar que la carne de res que se sirva sea magra, el pollo debe presentarse sin piel y el pescado, sin espinas.

Pese a que la reforma judicial prometió terminar con los "excesos" que se ejercían en el Poder Judicial, ahora es el OAJ el que se suma a los dispendios millonarios que han envuelto también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la compra de togas, camionetas blindadas y una ceremonia millonaria.

La licitación pública OAJ/SEA/DGRM/LPN/005/2026, relativa a la contratación del "Servicio de Comedor General Institucional", se abrió para ejecutarse entre el 1 de enero de este año y hasta el 31 de diciembre. Además, especifica que el servicio de comedor de cuatro tiempos debe cubrir entre 421 mil 901 y hasta un millón 54 mil 752 servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La licitación, adjudicada el pasado 30 de diciembre, incluyó también el servicio de comedor para las coordinaciones de Administración Regional del Poder Judicial en Toluca, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Jalisco, por las cuales se pagarán hasta 76 millones 618 mil 184 pesos.

El servicio en esas oficinas regionales lo otorgará la empresa Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V., que recibirá por montos máximos de la siguiente manera:

Por Toluca, hasta 17 millones 993 mil pesos; por Jalisco, 22 millones 637 mil pesos; para el servicio en Puebla, 13 millones 350 mil pesos. Asimismo, por Oaxaca, 13 millones 930 mil pesos, y por Tlaxcala, 8 millones 706 mil pesos.

En el primer tiempo, a los trabajadores y miembros del OAJ se les ofrecerán dos opciones diarias de sopa caldosa: entre sopa de pasta, cremas de verduras, consomé o lentejas "con poca sal y condimentos".

Como segundo tiempo pueden ofrecerse pasta, chilaquiles con queso y crema, verduras al vapor, huevo en diferentes preparaciones y arroz en diversas presentaciones, como arroz amarillo con cúrcuma y arroz verde con chile poblano.

Mientras que para el tercer tiempo, se deberán incluir cuatro diferentes opciones de plato fuerte, de las cuales una deberá ser una ensalada compuesta con proteína de 120 gramos en todas las opciones: pollo, res, cerdo y pescado, así como una opción vegana.

Otros comedores fifí

Hace un año, El Universal realizó una búsqueda en la plataforma Compranet (hoy Compras MX) y encontró que, al menos, seis dependencias y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) habían entregado contratos por 58 millones 141 mil 710 pesos a empresas particulares para estos servicios, que se implementaron desde los primeros días de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

De las dependencias encontradas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es la que más gastó, al desembolsar 30 millones 41 mil pesos; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) destinó 11 millones 637 mil pesos, mientras que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías gastó 9 millones 418 mil pesos.