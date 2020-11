Construyen bloque opositor al "Morenavirus" en SLP

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, reveló qué hay cuatro estados en los que se están construyendo frentes opositores para evitar que llegue la mancha del "Morenavirus" y son Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí y Michoacán.

En conferencia de prensa, Marko Cortés explicó que, la única alianza que ya se firmó es la de San Luis Potosí, por los tiempos, pero en las otras tres entidades las pláticas van muy avanzadas y no precisó si sería con el PRI o sin el tricolor.

En esta charla, Marko Cortés agregó que, es muy probable que en los estados de Baja California Sur y San Luis Potosí, los candidatos a gobernador sean panistas; en Sonora se perfila el ex priista y ahora candidato ciudadano, Ernesto Gándara y en Michoacán, bastión perredista, un abanderado ciudadano.

"Nosotros hemos venido construyendo desde lo local, porque hemos venido escuchando a la militancia del partido, una coalición que no se construye de abajo hacia arriba es una coalición que no funciona que no aterriza, por eso hemos venido construyendo y escuchando a la militancia del partido. Hay cuatro estados en donde podemos decir que se ha avanzado, sin embargo, esto no significa más que se esté avanzando, no es otra cosa más que ya hay diálogos que permitirían un convenio de coalición, una alianza electoral", dijo el líder panista.

Sobre Sonora, Marko Cortés dijo: "ahí los propios panistas nos han hablado de la necesidad de ponerle un hasta aquí a Alfonso Durazo. No pueden permitir ellos que la mala gestión de Durazo en materia de seguridad se traslade ahora directamente a Sonora, la incompetencia que, fue clara y notoria, porque pasamos de estar mal a estar peor, ahora en el sexenio de López Obrador teniendo al frente a Durazo de la Secretaría de Seguridad Pública y por lo tanto es que se está construyendo y gestando, de abajo hacia arriba una gran coalición en donde es muy importante que podamos construir, hoy quien se perfila más como un candidato ciudadano porque ya renunció a su militancia partidista pudiera ser Ernesto Gándara, pero en todos los casos la militancia del partido en Sonora será consultada y tendrá la última palabra".

Sobre Michoacán, el líder panista dijo: "Es el único estado que hoy tiene el PRD, que es Michoacán, en donde también se ha hablado, no se ha suscrito ir en una coalición amplia en donde lo que nosotros hemos pedido, es que sea encabezada por un ciudadano, que no milite en ningún partido político, pero que sí acredite experiencia un cargo tan importante con la misma intención: que el 'morenavirus' llegue a Michoacán".

Adelantó que para el caso de la renovación en la Cámara de Diputados, están en pláticas con el PRD para lograr una alianza, que otorga de los 75 a los 150 distritos federales, pero se sigue platicando.