Construyen capilla a migrantes muertos en tráiler

Pobladores de la colonia El Refugio construyen una capilla en el lugar donde, el pasado 9 de diciembre, fallecieron 56 migrantes tras volcarse el tráiler en el que viajaban de manera irregular unos 200 extranjeros con destino a Estados Unidos.

José Gabino, albañil de oficio, aportó su mano de obra para edificar la capilla, mientras que otros pobladores apoyaron con material y recursos económicos.

"Fue decisión de la colonia construir la capilla a los migrantes fallecidos, para quienes quieran venir a poner veladoras o rezar", explicó José Gabino, mientras armaba las columnas.

En el lugar, conocido ahora como "la curva del migrante", los pobladores de la colonia El Refugio, ubicada en el tramo de la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, sembraron flores, mientras que artistas pintaron murales alusivos al tema migratorio, en los que se puede leer "Las personas no somos ilegales", "Con amor para ustedes".

También están escritos los nombres de algunos de los migrantes fallecidos y sus nacionalidades: "Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Colombia y Perú", entre otras.

Por ejemplo, en una cruz de madera, donde cuelga un rosario y entre una imagen de la Virgen de Guadalupe, fue colocada la foto impresa en un papel de Óscar Jeremías Sánchez Aguilar, de origen salvadoreño.

Para los pobladores de El Refugio, el accidente es una tragedia muy grande, que nunca van a olvidar. "Yo estuve presente ese día, fue una cosa muy fea que no se puede describir, había muchos cuerpos regados por todos lados, algunos migrantes que salieron ilesos escaparon por el miedo", recuerda José Gabino.

Monumento a la corrupción. Personas de la colonia que pidieron no revelar su identidad dijeron que este lugar también es "un monumento a la corrupción", ya que no es posible que en tantos retenes de la policía no vieron el tráiler cargado con migrantes.

"Si no pasa el accidente, nadie se da cuenta de la corrupción que hay, de cómo viajan los migrantes encerrados en los tráileres; por eso más lo estamos haciendo, para que el gobierno no olvide, vigilancia puede haber, pero la corrupción es la que impera", comentaron algunos de ellos.

Se espera que la capilla pueda estar terminada para el próximo domingo, fecha en la que se cumple un mes del accidente, donde fallecieron 37 migrantes de Guatemala, 11 de República Dominicana, uno de El Salvador y uno más de Ecuador.