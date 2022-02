Consulta de revocación ya es un hecho, que no haya duda: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un hecho y no debe de haber duda la realización de la consulta de revocación de mandato, y la cual, manifestó, ayudará a que la democracia se convierta en un hábito y una forma de vida en México.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Calidad e Inteligencia (C5i), el Mandatario federal señaló que este ejercicio es democracia participativa y eso ayudará a que en México haya democracia y nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala.

"Lo de la revocación de mandato es ya un hecho, se va a llevar a cabo la consulta, que ya no haya duda sobre eso, ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional, no se puede violar la Constitución ya eso está resuelto, y se está esperando la convocatoria, y todo indica que va a ser el día 10 de abril, domingo 10 de abril, que se va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más, palabras menos '¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?'

"En eso consiste la revocación de mandato, es que el pueblo decida si está de acuerdo con la autoridad o no (...) Esto es algo que vamos a heredar a las nuevas generaciones todos los mexicanos y poco a poco se va a ir acreditando y convirtiéndose en un hábito, porque la democracia debe de ser un hábito una forma de vida, entonces por eso se tiene que hacer esta consulta, y no creo que haya ninguno problema, y que bien que a pesar de que el debate, que hubo y que puede seguir habiendo, ya va a salir lo de la consulta", dijo.

Acompañado por el gobernador Omar Fayad (PRI), el presidente López Obrador destacó que la consulta ayudará a que si un gobernante no da buenos resultados a la mitad de su sexenio, la población puede sustituirlo.

"Esto ayuda mucho porque así se elige por seis años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados, y se volvieron locos los gobernantes porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, por eso es importante que haya principios, ideales, que se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

"Que se debe mandar obedeciendo, y que el funcionario es siervo de la nación, servidor público, el soberano es el pueblo, en la democracia el pueblo manda. Entonces esto es democracia participativa, ya va a quedar estableció este mecanismo, eso nos va ayudar, por eso es buena la democracia, es el mejor sistema político, está demostrado porque es competencia, porque si hay democracia nadie se siente absoluto en ninguno nivel de la escala", dijo.