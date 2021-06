Consulta para enjuiciar expresidentes será exitosa: Córdova

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que en este momento no hay necesidad de una reforma electoral, pues tras la jornada del 6 de junio "quedó demostrada la robustez de la autoridad electoral".

"Con las reglas que hoy tiene el INE, puede organizar las elecciones de 2024 sin mayor problema", refirió Córdova en conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados.

El consejero presidente del INE consideró que siempre es pertinente revisar las reglas y eventualmente mejorar los retos que se enfrentan elección tras elección, "así que quiero ser claro en esto, una reforma electoral no es indispensable pero siempre será pertinente".

Dijo que en caso de que se promueva la reforma, lo primero que deben preguntarse los legisladores es por qué se quiere hacer una.

"Porque nuestro sistema electoral funciona y ahí están los resultados y el reconocimiento internacional que evidencia lo que estoy diciendo. Hay que tener cuidado con hacer una reforma porque como dice el dicho ´si funciona, no lo arregles porque a lo mejor lo descompones´. ¿Cómo hacer una reforma para empeorar nuestra calidad electoral?, pues no tiene sentido", señaló el consejero presidente del INE.

También señaló que si se promueve una reforma al INE, debe buscarse el máximo consenso posible porque "aquí no bastan los mayoriteos".

"Ojalá sepan mejorar lo que tenemos, el actual sistema electoral es producto de una serie de reformas que se han venido mejorando una a una en cada elección, ojalá que si haya una reforma electoral se haga esa lógica, porque puede haber elecciones regresivas. Hay quienes dicen que regresemos las elecciones a la Secretaría de Gobernación, pues de ahí venimos. ¿O sea, nos regresamos 30 años?; entonces lo que digo es que si se hace una reforma que sea responsable", expresó.

Córdova Vianello sostuvo que en lugar de pensar en reformas electorales, el Gobierno federal y el Legislativo deben centrarse en resolver los verdaderos problemas del país, como son la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la impunidad y la inseguridad.

Consulta Ciudadana para enjuiciar a expresidentes va y será exitosa

En la conferencia, Córdova Vianello aseguró que la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes va y será exitosa, además que recriminó a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por culparlos de los plazos para iniciar la promoción del ejercicio.

Recordó que fue la Cámara de Diputados la que aprobó que la convocatoria iniciara el 28 de octubre de 2020, plazo que después se modificó en la misma Cámara de Diputados hasta el 15 de julio de 2021.

"Ayer, un exdiputado dijo que había sido el INE quien fijó esta fecha, eso es falso, lo fijó el Congreso de la Unión y el INE siempre ha respetado la Constitución y hoy estamos impedidos para desplegar los esfuerzos de difusión de la convocatoria hasta que no entre en vigor, así que pido que no haya descalificación del árbitro, debe ser una fiesta democrática", declaró.

Pidió que la consulta no sea utilizada para desestimar al INE: "El INE le va a cumplir a la ciudadanía a pesar de los intentos de descalificación a su trabajo, así hemos trabajado lamentablemente, y probablemente seguiremos trabajando así, pero es importante que las cosas se sepan porque hay muchas mentiras en el ambiente, consulta va a haber y será exitosa".

Lorenzo Córdova explicó que solicitaron mil 495 millones de pesos para instalar 104 mil mesas de votación, lo que fue negado. Mencionó que posteriormente solicitaron 890 millones para instalar 91 mil, pero tampoco se les concedieron esos recursos.

"Se nos dijo que lo hiciéramos con los recursos que tiene el INE, y gracias a una serie de acciones que ha tomado el IN, porque desde el año pasado sabíamos que podríamos encontrarnos en este escenario, y los remanentes se han utilizado para adelantar gastos, gracias a políticas de austeridad importantísimas, y buenas prácticas administrativas, con esos recursos el INE va a cumplirle a la sociedad mexicana, pero lamentablemente podremos instalar no más de 57 mil casillas", aclaró.

El consejero presidente del INE explicó que las boletas contendrán mecanismos de seguridad que serán infalsificables y que en cada casilla habrá 90 mil boletas.

Ante las descalificaciones en su contra por parte de grupos de poder, dijo que no se dejará amedrentar y hará frente a las investigaciones en caso de que existan.

"No se oculta nada y ojalá que si nos están investigando que nos investiguen y ya, lo que si no estaría bien es que usen el aparato político para tratar de amedrentar aún no órgano que demostrado con creces su imparcialidad y su autonomía respecto de los intereses políticos y económicos", indicó.