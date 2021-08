"Consulta popular fue solo simulación y un rotundo fracaso"

Dirigentes y legisladores de PAN y PRD coincidieron que la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes fue sólo un acto de simulación de un supuesto combate a la corrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación, un gasto millonario en medio de la pandemia y un rotundo fracaso.

La secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, dijo que la consulta impulsada por el presidente López Obrador fue un fracaso y quedo "en un gasto una simple ocurrencia" y simulación de combate a la corrupción.

"Basta de simulación si en realidad se va a combatir la corrupción que se presenten las pruebas", expuso en sus redes sociales, donde lamentó el gasto millonario en la consulta en medio de la tercera ola de la pandemia.

Julen Rementeria, coordinador del PAN en el Senado, dijo que "la Consulta Popular del presidente López Obrador costó 500 millones de pesos a los mexicanos y fue un rotundo fracaso".

"Celebro el fracaso de esta consulta, porque lleva un claro mensaje de los mexicanos hacia el presidente: Póngase a trabajar y deje el circo y las simulaciones", apuntó en Twitter el legislador.

Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial y ex senador del PAN, coincidió en que la consulta fue "una perversión política del más alto nivel", además de que ".es ilegal, antidemocrática y algo idiota".

El secretario de Organización Estratégica de la dirigencia nacional del PRD, Camerino Márquez, expuso a Consulta Popular regresó a presidente López Obrador a la realidad, en donde los mexicanos están más preocupados por temas como la creciente violencia e inseguridad, la tercera ola de la pandemia y el desempleo, en lugar de perder el tiempo en ejercicios mediáticos.

"Fue una consulta ociosa que pervierte la aspiración de un verdadero ejercicio democrático donde los ciudadanos puedan tomar decisiones de trascendencia nacional", agregó.

El senador del PAN, Damián Zepeda, expuso que es una lástima que ante el fracaso de la Consulta Popular donde la inmensa mayoría de los mexicanos le dio la espalda a un ejercicio populista y demagógico, ahora Morena y el Gobierno de la 4T estén buscando culpar al INE.

"Las consultas populares deben servir para que la gente decida cosas importantes y concretas. Como por ejemplo la construcción o no de un puente o centro deportivo, legalizar o no el consumo de la marihuana. Es una lástima que Morena echa a perder una buena herramienta", apuntó.

Fracaso de consulta demuestra que la gente está harta de este gobierno: PRI. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que "el fracaso de la consulta popular demostró una vez más que los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente".

En un mensaje en redes sociales, el dirigente priista advirtió que con este "juego propagandista" se desperdiciaron más de 500 millones de pesos, dinero que no le sobra ni a las finanzas nacionales ni a los bolsillos de los mexicanos.

"Para lo único que sirvió fue para que los ciudadanos les gritaran en la cara el rechazo a su ineptitud e incapacidad".

Moreno Cárdenas enfatizó que es tiempo de que el gobierno de Morena tome en serio su papel, pues olvida que la contienda fue en 2018 y se ha pasado estos 3 años "jugando a hacer campaña".

Subrayó que por eso no han podido avanzar, "porque toman su responsabilidad como algo opcional y no como la encomienda más alta del país".

El líder del partido tricolor puntualizó que la ley no se consulta, sino que se aplica. "Si algún funcionario o exfuncionario cometió un delito, que denuncien ante la autoridad y se presenten las pruebas, que se investigue y en caso de resultar cierto, que se castigue. Así de simple y así de claro", puntualizó.

Alejandro Moreno remarcó que a las familias de México les importa lo que está haciendo este gobierno para darle certeza al futuro del país, no este tipo de consultas que sólo sirven de propagada.