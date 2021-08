Consulta tiene poca afluencia en varios estados; gente batalla con casillas

Por primera vez en México, este domingo se realizará una consulta popular a nivel federal, la cual fue promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de que la gente responda únicamente "Sí" o "No" a la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

BAJA AFLUENCIA EN ESTADOS

En Guerrero se ha registrado una poca participación de ciudadanos en municipios de la región de la Costa Grande para la consulta ciudadana. Entre los ciudadanos asistentes se observó un malestar por, dijeron, la falta de información del INE y de los promotores ciudadanos para acudir al ejercicio en la región.

En Atoyac, adultos mayores estuvieron esperando aproximadamente dos horas en el Zócalo sin que hasta las 11 de la mañana se ubicara ninguna casilla en ese punto, donde promoventes ciudadanos estuvieron por casi un mes con un módulo de información.

En Tecpan solamente se instaló una en el Zócalo de la ciudad y otra hasta la comunidad de Tetitlán, adonde personas de la cabecera municipal tendrían que trasladarse, lo que generó desánimo. En San Jerónimo sólo se instalaron dos casillas, una en la cabecera municipal y otra en Llano Real.

En contraste, en la ciudad y comunidades de Chilapa hubo afluencia y falta de incidentes durante la consulta popular. Desde las 8 de la mañana se empezaron a instalar las mesas de recepción en los seis puntos de la cabecera municipal y 17 de la zona rural, aunque algunos electores desconocían la ubicación de su mesa.

Eduardo Pintor, quien acudió a las 9 de la mañana a participar, opinó al diario El Sur que es un ejercicio para manifestar la inconformidad "por los atropellos" de los gobiernos que ha padecido el país. Pidió a la población acudir ahora que existe esa libertad y lamentó que la consulta no haya tenido la misma difusión que la elección histórica del 6 de junio.

En Veracruz, hasta pasado el mediodía también se observó baja participación el algunos municipios como Coatepec, Naranjos, Córdova, Orizaba y Coatzacoalcos, donde llovía esta mañana, de acuerdo con la prensa local.

En Sinaloa, donde estuvo de gira el Presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana antes de trasladarse a Nayarit, el Gobernador electo de Morena, Ricardo Rocha, votó en la consulta e hizo un llamado a la ciudadanía para que participe en el ejercicio. Dijo que esperará la consulta respecto a la planta de amoniaco en Topolobambo. En Mazatlán se registró buena asistencia desde la mañana, pero en Badiraguato faltaron por instalarse tres mesas receptoras.

Un ciudadano vota en Saltillo, Coahuila. Foto: Vanguardia/Héctor García.

En el municipio de Magdalena Tequisistlán, Oaxaca, tampoco se instaló ninguna casilla al estar en Semáforo Rojo por la pandemia. El Presidente municipal, Roel Filio Lozano, consideró "incongruente" realizar este ejercicio cuando varios municipios del Istmo como el suyo se encuentran en una etapa crítica por la COVID-19.

"Primero está la salud y la vida. No tenemos condiciones para una consulta; es exponerlos más. Ven cómo estamos y no entendemos", expresó. El Edil oaxaqueño argumentó que las elecciones de junio pasado provocaron el aumento en el número de contagios.

"Hace cinco días se cavaron cuatro fosas en un solo día por la defunción de cuatro personas de entre 50 y 60 años de edad", manifestó. "A diario vamos a Salina Cruz por los cilindros de oxígeno para nuestra gente que lo necesita".

En Guanajuato, donde hay Ley Seca, también se reportó baja participación en las primeras horas de esta jornada. Hasta después de las 10 de la mañana las mesas receptoras en León comenzaron a recibir votantes. La mesa instalada en la zona centro de la ciudad, en el Instituto Mayllen, llevaba 15 personas según funcionarios de casilla. En una guardería de la colonia Villa de las Torres, una persona llega cada diez minutos a ejercer su voto.

Una pareja de adultos mayores, Pablo y Margarita, acudió al centro a manifestar su opinión, pero les indicaron que no les tocaba ahí. "Hemos batallado. Estamos acostumbrados a votar cerca de la casa y ahora nos mandaron para acá y de aquí vamos a ir por el Parque Hidalgo", contó al diario Zona Franca, Pablo Rodríguez.

Las 199 casillas que se habilitaron en Celaya estuvieron a tiempo para empezar a recibir los votos desde las 9 de la mañana, pero pasado mediodía el flujo de la población no ha sido como en otras ocasiones cuando se pidió su opinión sobre la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o sobre programas sociales.

Con poca afluencia de igual forma inició este domingo en Puebla la consulta popular impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Diario CENTRAL realizó un recorrido en la casilla instalada en la Secundaria Técnica 50 de la capital poblana y también la casilla básica contigua del Instituto Cultural Oriente en Bosques de San Sebastián, donde hasta el mediodía pocas personas se dieron cita para la consulta.

Cerca de la XV Zona Militar en el Jardín de Niños 5 de Mayo, también se colocó una casilla básica en el patio de la escuela, en donde en las urnas sólo se observaban un par de boletas.

Pese a que el estado se encuentra en la tercera ola de contagios, no se tomaba la temperatura a los asistentes y sólo algunos funcionarios de casilla dotaban de gel antibacterial. Aunque no se registraron aglomeraciones y los participantes respetaron la sana distancia.

Al norte, en Saltillo, Coahuila, el ejercicio empezó con poca afluencia. En la escuela Ejército Méxicano, la mayoría de las personas que acudieron a la consulta fueron personas adultas; sin embargo, entre ellos, un joven llamó a la participación.

"Esto nos compete a todos. Tenemos que ser partícipes de lo que pasa con la política y con nuestros recursos en México; no se lo podemos dejar a alguien más", dijo Daniel al diario Vanguardia.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, Jesús Leonel y su esposa acudieron a emitir su voto en una escuela primaria. El ciudadano destacó la importancia de la participación de la sociedad en general, un proceso que consideró una oportunidad de expresar su sentir respecto a actos del pasado. En la entidad se instalaron mil 748 mesas receptoras. (El Sur, Noroeste, Zona Franca, Vanguardia)

13:02 h | MORENA PRESENTARÁ INICIATIVA SOBRE CONSULTA

Morena planeará una reforma para regular las consultas populares, a fin de que sean realizadas durante las elecciones intermedias y con ello ahorrar presupuesto, aseguró el presidente nacional del partido, Mario Delgado Carillo.

"Vamos a presentar una iniciativa, la original que presentó el Presidente de la República, para el tema de las consultas; regularlas para que sean el día de la elección intermedia, pues ahorraría recursos", adelantó luego de emitir su voto en la Alcaldía Iztacalco.

Ahí cuestionó la ausencia de casillas especiales, donde pudo haber votado el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Nayarit. El INE explicó que fue por falta de presupuesto, pero Delgado lo consideró "un pretexto más". (Redacción)

12:35 h | CÓRDOVA VOTA EN CONSULTA POPULAR

El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, acudió a votar en la consulta popular, luego de encabezar a las ocho de la mañana la ceremonia de honores a la Bandera con la que arrancó la jornada.

"Hoy es un día de fiesta democrática", declaró este domingo 1 de agosto.

Además, informó que ocho casillas (0.014 por ciento) no pudieron ser instaladas por decisión de las comunidades. Fue el caso en Chiapas, Veracruz y Baja California. Es decir, el 99 por ciento se instaló a nivel nacional. (Redacción)

DELGADO VOTA EN CONSULTA POPULAR

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, participó en la consulta popular en la mesa ubicada en el Parque Urbano Ecológico Iztacalco en la Colonia Agrícola Oriental, de la Alcaldía Iztacalco. Rechazó estimar cuántas personas se espera que participen en el ejercicio, pero aseguró que ya "es un éxito" y establecerán una comisión de la verdad si gana el "sí".

"Este ejercicio es nuevo en nuestro país. Tenemos que irnos acostumbrando a que la gente decida de manera directa. Que no tengamos episodios como tuvimos en el pasado encabezado por los expresidentes; un grupito tomaba las decisiones por todos los mexicanos", dijo tras emitir su voto y aseguró que el tema "claro que se trata" de enjuiciar a los expresidentes del periodo neoliberal para terminar con la impunidad y el abuso del poder.

En una breve conferencia, manifestó estar contento por "inaugurar" en el país la democracia participativa que permite que "los intereses de la mayoría predominen sobre los demás", lo que lo convierte en un día histórico nacional. Sin embargo, acusó que la ausencia de casillas especiales "por falta de presupuesto", donde pudo haber votado el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Nayarit, es "un pretexto más" del INE.

"Que la gente pueda decidir sobre los asuntos más relevantes para nuestro país. Se puso el ejemplo en el periodo de transición con el Aeropuerto, un tema muy polémico por los recursos que significaba y las sospechas de corrupción. Lo mismo en Baja California con el tema de la cervecera que amenazaba con dejar sin agua a un gran número de la población". (Redacción)

CDMX ALCANZA 100% DE INSTALACIÓN DE CASILLAS

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó al mediodía de este domingo que en la Ciudad de México se reportó la instalación del 100 por ciento de las casillas para la consulta popular.

"A las 12 horas instalado el 100% de las casillas en la Ciudad de México", tuiteó.

A las 10 horas había anunciado que iba el 93 por ciento de instalación de casillas, sólo con 20 incidentes menores. (Redacción)

DAMIÁN ALCÁZAR LLAMA A VOTAR SÍ O NO ESTE 1 DE AGOSTO

El actor Damián Alcázar llamó a la ciudadanía a votar en el ejercicio democrático que pretende enjuiciar a los actores políticos de México por las decisiones pasadas. En un video compartido por redes sociales, el actor mexicano pidió dejar "la bulla" y salir a votar "sí" o "no" en la consulta popular de este domingo 1 de agosto.

En ese sentido, el actor solicitó a la ciudadanía a pensar en el futuro de sus hijos y a trabajar para no dejarles un país lleno de violencia.

"Es un ejercicio democrático y ciudadano, hay que salir a votar ´sí´ o ´no´, pero no le dejemos a los políticos el futuro de este país, lo han hecho muy mal. Entonces vale la pena dejar la bulla, trabajar por nuestros hijos. No les dejemos un país lleno de violencia, totalmente despojado y todo porque somos perezosos y no queremos participar. Sal a votar. De algo puede servir. No importa si dices ´no´ al juicio de los expresidentes o si dices ´sí´, el chiste es de que nosotros los ciudadanos actuemos. Hazlo por el bien de tus hijos", expresó. (Redacción)

SHEINBAUM ACUDE A VOTAR EN LA CONSULTA POPULAR

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, acudió a votar en la casilla que le correspondía en la Alcaldía Tlalpan para formar parte de la primera consulta popular a nivel federal.

"Cumplí con mi responsabilidad ciudadana #ConsultaPopular2021", publicó en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó una fotografía en la que se le observa mientras mete a la casilla la papeleta que le fue entregada.

En el lugar, la mandataria capitalina fue abordada por los medios de comunicación, a quienes dijo que "es muy importante la participación ciudadana", ya que le parece "fundamental participar en este histórico evento".

"Es histórico porque es la primera vez que hay una consulta formal, ha habido muchas impulsadas por la ciudadanía, pero en este caso es una consulta popular constitucional y me parece fundamental, por eso he venido a participar", destacó en entrevista. (Redacción)

BEATRIZ GUTIÉRREZ CRITICA AL INE

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le permitió votar fuera de su localidad en una mesa receptora especial para quienes se encuentran en tránsito.

"Gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!", publicó en su página de Facebook. El mensaje estuvo acompañado de una imagen realizada por el INE para recordar a la población que no habría mesas receptoras especiales. (Redacción)

CDMX TIENE INSTALACIÓN DE CASILLAS AL 93%

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó la mañana de este domingo que en la capital del país se reportó la instalación del 93 por ciento de las casillas para la consulta popular, esto al corte de las 1o:00 horas.

"A las 10 am se reportó la instalación del 93% de las casillas en la Ciudad de México, con cierto retraso en la mitad de las mismas. Se han registrado 20 incidentes menores. La jornada transcurre con tranquilidad", escribió en su cuenta de Twitter.

Previamente, a través del mismo medio, el funcionario capitalino señaló que la instalación y apertura de casillas para la consulta popular en la Ciudad de México transcurría de manera ordenada y tranquila. "No se reportan incidentes", añadió entonces. (Redacción)

LOS COLEGIOS ELECTORALES ABREN PARA LA CONSULTA

Los colegios electorales de México abrieron este domingo sus puertas para dar inicio a la consulta popular sobre si se debe enjuiciar por corrupción y otros delitos a los últimos cinco expresidentes del país.

La apertura de mesas comenzó a las 08:00 hora local (13:00 GMT) del centro de México, donde se encuentra la capital, y se irán abriendo progresivamente una y dos horas después en los estados occidentales.

Los colegios cerrarán a las 18:00 horas (23:00 GMT) y el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer una primera proyección de los resultados y de participación a las 21:00 horas (02:00 GMT del lunes).

Más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas en la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, la cual requiere de una participación del 40 por ciento, es decir, 37 millones de personas, para que sea vinculante.

El ejercicio fue convocado y promovido por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien sin embargo no está previsto que vote porque ha dicho que su "fuerte no es la venganza".

En un inicio, la consulta proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Pero la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados".

En todo el país están instaladas 57 mil mesas electorales, una cifra mucho menor a las 163 mil mesas de los comicios intermedios de junio, algo que el INE ha atribuido a la falta de presupuesto que le dio el Congreso.

Las organizaciones promotoras de la consulta, vinculadas al oficialismo, han denunciado que el INE no ha puesto suficiente empeño en la organización de la consulta, mientras que el órgano electoral sostiene que ha hecho "una intensa campaña de difusión".

Ni el Presidente ni nadie de su Gobierno ha explicado su plan en caso de que se imponga el "sí". (EFE)

INE HACE HONORES A LA BANDERA E INICIA SESIÓN

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la ceremonia de honores a la Bandera encabezada por Lorenzo Córdova, Consejero presidente del Instituto, con la que dio inicio a la jornada de la consulta popular, donde la ciudadanía podrá opinar sobre el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del órgano electoral, el Consejo General del INE, éste destacó que por primera vez en la historia de México, se llevará a cabo una consulta popular para que los 93.6 millones de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal puedan manifestar su opinión sobre un tema que ha sido considerado de trascendencia nacional.

Asimismo, manifestó que no le corresponde al INE pronunciarse sobre el tema que se está sometiendo a consulta ni sobre sus interpretaciones y alcances.

"Lo que nos toca como institución es en virtud con el mandato constitucional subrayar que la consulta y la pregunta esta a consideración de la sociedad mexicana, cuenta con todas las bases legales necesarias con forme a nuestro marco constitucional", dijo.

Lorenzo Córdova recordó que la propuesta fue emitida por el titular del Poder Ejecutivo federal, y señaló que ésta es constitucionalmente válida a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "que redactó el texto de la pregunta y fue convocada como lo disponen las leyes por las dos cámaras del Congreso de la Unión".

"Nunca antes en la historia de nuestro país se había organizado un ejercicio de democracia directa de alcance nacional, ni alguno otro con la calidad técnica ni el profesionalismo con el que se está llevando a cabo la consulta que en estos momentos se está iniciando", agregó el titular del INE.

"Ciertamente no es la primera consulta popular que se realiza en México, a nivel local se han llevado a cabo ejercicios de esa naturaleza con base en la normatividad de cada entidad e incluso se organizaron otras sin los requisitos que la Constitución y la ley disponen y sin las garantías de legalidad, transparencia y certeza como la que está iniciando esta mañana", expresó Lorenzo Córdova.

El Consejero presidente del INE destacó que la consulta popular de este domingo será inédita pues es la primera de cobertura nacional organizada con base en lo dispuesto en el artículo 35 constitucional y en consecuencia será la primera que garantizará efectivamente el derecho a opinar de todas mexicanas y los mexicanos inscritos en la lista nominal de electores.

Por otro lado, Lorenzo Córdova mencionó que en este ejercicio debido a las restricciones presupuestales que se le impusieron al Instituto, no se instalaron mesas receptoras especiales para personas en tránsito como ocurre en los procesos electorales, por lo que los participantes deberán hacerlo en la mesa que corresponda en su domicilio.