Consulta, todo un "éxito": AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes su "éxito" en una inédita consulta de revocación de mandato que movilizó a 15 millones de simpatizantes pero que no llegó al 40 % necesario para que fuera vinculante.

"Fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país", dijo este lunes el mandatario en su conferencia diaria.

Ayer por la noche, el Consejo General del INE dejó constancia de que en el ejercicio de revocación de mandato participó 17.77% de la población inscrita en la Lista Nominal (92 millones 823 mil 216), donde se registró 82.23% de abstencionismo.

Fueron 16 millones 502 mil 633 votos los que se recibieron, de los cuales 15 millones fueron de apoyo para que el presidente se quede en el cargo hasta 2024.

López Obrador aceptó que en la consulta solo participó el 18 % de la ciudadanía, pero insistió en que "hay que tomar en cuenta" que solo fueron instaladas un tercio de las casillas electorales.

Acusó al INE de haber realizado un boicot para evitar la participación de los ciudadanos.

"Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo (...) Tepetitán, no instalaron casillas, las instalaron a 30 o 40 kilómetros", acusó.

Agregó que el INE pudo haber promovido mejor la consulta, pero se excusaron en que no había dinero. Recordó que "es el pueblo el que manda, es el pueblo el soberano para que quede claro y eche raíces para que nadie se sienta absoluto".