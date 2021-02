Contagiados, al menos 17.8 millones en el país: UNAM

Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimó que, a casi un año de la llegada del Covid-19 a México, se han contagiado de esta enfermedad un mínimo de 17 millones 810 mil 800 mexicanos.

De acuerdo con los datos de la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en México, se calcula que un mínimo de 17 millones 810 mil 800 personas se han contagiado de esta enfermedad durante los últimos 11 meses y, como máximo, se estiman 53 millones 432 mil 400 casos acumulados al corte del 18 de febrero a las 20:45 horas.

Malaquías López, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que estas cifras se calculan tomando en consideración que el total de los casos confirmados son una fracción menor a la cifra real y que en México hay contagios que no son registrados, que no se les toma muestra, que la muestra no sale positiva y que no entran a la cuenta oficial.

El gobierno federal también reporta en sus cifras oficiales este tipo de estimaciones; sin embargo, los números reportados por la UNAM distan mucho de los cálculos realizados por las autoridades sanitarias, que hasta este jueves reportaron un total de 2 millones 217 mil 621 casos acumulados.

La UNAM también calcula el número de casos activos de Covid-19, es decir, de personas que adquirieron la enfermedad en las dos semanas anteriores y aún pueden ser contagiosos.

En las estimaciones de la UNAM, este número de casos va de 455 mil 577 a un millón 366 mil 730 personas que pueden contagiar a otros de Covid-19. La Ssa reportó ayer este cálculo en 56 mil 981 casos. La UNAM presenta en su plataforma el mismo número de decesos que el gobierno.