Contingentes feministas no quisieron dialogar con autoridades capitalinas: AMLO

Al afirmar que su gobierno está abierto al diálogo y no hay cerrazón con los grupos feministas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, los contingentes no quisieron diálogo con las autoridades capitalinas encargadas del operativo de seguridad.

"El día de la marcha siempre hay comunicación de los colectivos, con autoridades de la Ciudad de México, pero el informe que me dieron ayer es que no querían hablar, no querían diálogo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo pidió a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aclarar el tema, "porque dice que le sorprendió porque hasta en las situaciones más difíciles aceptan, pero no era diálogo, nosotros estamos abiertos al diálogo".

Explicó que la Secretaría de Gobernación, que antes se dedicaba a reprimir, como es de dominio público ahí estaban los sótanos para encerrar y torturar a los opositores, ahora es como una secretaría de los Derechos Humanos, a eso está dedicada, donde se habla con todos.

"La licenciada, Olga Sánchez Cordero, se ha caracterizado por la defensa por los derechos de las mujeres, lo mismo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y todas las que trabajan en el gobierno, no hay cerrazón".

"Yo tengo que decir las cosas, a veces no gustan, pero no puedo callarme cuando esto viendo que está de por medio una provocación, que afecta al mismo movimiento feminista porque si no hay esa violencia se llena el Zócalo porque es una causa muy justa, por eso también los conservadores se quieren apoderar, montar, porque es una causa muy justa. Nosotros vamos a seguir garantizado diálogo y el derecho de disentir".