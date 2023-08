Continúan detenidos dos policías de Neza por balacera en AICM

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- Los dos policías municipales de Ciudad Nezahualcóyotl que participaron en un enfrentamiento a balazos en el interior de las instalaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en el que dos personas resultaron heridas, siguen detenidos para definir su situación legal.

El ayuntamiento dio a conocer que los dos miembros de la corporación local cuentan con asesoría jurídica del gobierno municipal porque los hechos ocurrieron mientras desempeñaban su labor y atendían una denuncia ciudadana.

La Dirección de Seguridad Ciudadana informó que la madrugada de este miércoles recibieron el reporte de que varios sujetos armados viajaban a bordo de un vehículo compacto, color blanco, por lo que los elementos lo buscaran y al localizarlo se inició una persecución por calles del municipio mexiquense.

De acuerdo a la Policía Municipal, desde el automóvil particular se hicieron disparos contra los oficiales que los seguían.

El conductor del automóvil no se detuvo y después de salir de Neza avanzó sobre la avenida Pantitlán, la cual se convierte en avenida Xochimilco en la alcaldía Iztacalco y en avenida Hangares en la alcaldía Venustiano Carranza.

Justamente en el límite de ambos territorios capitalinos se ubica la Terminal 2, a la que ingresaron los ocupantes del vehículo compacto y los policías de Ciudad Neza que los siguieron hasta ese punto.

Dentro de las instalaciones continuó el intercambio de balazos y los miembros de Seguridad Ciudadana hirieron a dos de los tripulantes, uno de ellos hombre y el otro mujer. El tercero fue detenido.

En el sitio integrantes de la Secretaría de Marina, seguridad del AICM y de la Policía Auxiliar detuvieron a los dos agentes locales de Neza y a las tres personas que viajaban en la unidad privada.

A dos de ellos les brindaron asistencia médica los servicios de emergencia por las heridas de bala que les provocaron los proyectiles.

Autoridades del AICM afirmaron en un comunicado que no se presentó afectación alguna contra los usuarios, ni estuvieron en riesgo por la balacera.

"Las personas detenidas, los indicios, el vehículo y dos elementos de nuestra corporación quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades".

"La Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl reitera toda su colaboración para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades", dio a conocer la corporación mexiquense en un comunicado.