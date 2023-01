Continúan evadidos 19 reos del Cereso de Juárez

A-AA+

A 17 días del motín y fuga en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 en Ciudad Juárez, que dejó 17 muertos y 30 internos fugados, 11 reos evadidos han sido localizados, de los cuales cuatro murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y siete fueron recapturados.

La mayoría de las personas evadidas detenidas han sido localizadas en el suroriente y poniente de Ciudad Juárez, en colonias como Riberas del Bravo, Los Kilómetros, Parajes de San Isidro, Del Sur y Las Haciendas, según un seguimiento hecho por EL UNIVERSAL.

Entre los que murieron destaca Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias "El Neto", señalado como líder de la organización criminal "Los Mexicles", que organizó el motín y la fuga de la cárcel.

"El Neto" fue localizado el 5 de enero y, de acuerdo con la versión oficial, resultó herido al momento de su detención; sin embargo, murió en el traslado a un hospital para su atención.

El 7 de enero fue localizado Iván Daniel Acosta Flores, quien también murió antes de ser detenido, y dos días después se reportó que otros dos hombres sin vida fueron identificados mediante sus huellas como personas evadidas, según informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Quienes han sido detenidos, en diferentes operativos, y reingresado a prisión fueron identificados como Isaac Jesús R. R.; Ever Armando V. G., "El Chabelo"; Carlos Guadalupe A. A., alias "El Masca"; Alfonso L. M., alias "El Pachas"; José Osvaldo E. N.; Daniel L. L., alias "El Toro", y José Mario C. H., "El Pepe".

El fiscal de la zona norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, destacó que el riesgo se mantiene en Ciudad Juárez, ya que hay al menos otros 19 reos evadidos que siguen sin ser detenidos.

"Los riesgos son inminentes. La forma en la que este grupo logra darse a la huida del Cereso número 3 da muestra de lo agresivo que estas personas pueden ser y lo peligrosas que pueden ser para la población en general", comentó Carrasco Chacón.

Los operativos en Juárez continúan en diversas zonas de la ciudad, con el fin de dar con el paradero de los reos evadidos.

Este lunes fue detenida una persona que conducía un vehículo en el que habría huido El Neto de prisión el pasado 1 de enero.

El hombre, identificado como Erick Adrián N. C., viajaba en un auto color gris donde se encontraron 274 cartuchos calibre 5.7x28 milímetros y 15 cartuchos para cuerno de chivo; además, se le aseguró un envoltorio de plástico con una sustancia con las características de la droga conocida como "crystal".

---Nombran nuevo fiscal

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció ayer cambios en su gabinete, entre los que destaca el nombramiento de César Jáuregui Moreno como fiscal general del Estado.

Roberto Fierro Duarte, quien hasta ayer se desempeñaba al frente de la fiscalía, ahora ocupará el cargo de secretario particular y jefe de la oficina de la gobernadora. La Secretaría General de Gobierno, la cual era dirigida por Jáuregui Moreno, quedará a cargo de Santiago de la Peña.