Continuará prueba PISA para mejorar la calidad de educación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará la aplicación de la prueba PISA, pues señaló que todo lo que sea para mejorar la calidad en la educación en México tiene que seguir.

"Sí, no tiene por qué no continuar (la prueba PISA). Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen va a continuar México tolerando la corrupción de empresas extranjeras digo no, pero si me dicen va a permitir que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza digo sí, todo lo que nos convenga.

"Todo lo que signifique mejorar la educación es respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que en estos momentos su gobierno se está apresurando a la vacunación contra el Covid-19 para el regreso a clases presenciales.

"Nos informaba el gobernador que aquí se avanza en el personal médico encargado de Covid, prácticamente están todos vacunados, se avanzó mucho, casi todos los adultos mayores ya están vacunados. Se instalaron centros de vacunación, se está preparando para los maestros luego de 50 a 59.

"Se está pensando en el regreso a clases. Todavía no (hay fecha) pero lo queremos hacer antes que concluya el ciclo escolar", dijo.

Este fin de semana, Mexicanos Contra la Corrupción y Contra la Impunidad (MCCI) informó este fin de semana que México había suspendido la aplicación de la prueba PISA para estudiantes de secundaria, y no estaba claro si esto implica la salida total del programa que es parte de la OCDE.

Un funcionario de PISA en París confirmó a MCCI que la participación de México en PISA está suspendida y que hasta donde tienen conocimiento no se están aplicando las pruebas de campo.