Contrarreforma no es inconstitucional, señala Monreal

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se aprobó recientemente es constitucional, a diferencia de la reforma energética que se aprobó en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

"La reforma energética del 2013 sí fue inconstitucional, y en ese momento se contradijo el texto de la Constitución. Ahora, en la reforma eléctrica que hemos aprobado es totalmente constitucional y estoy seguro de que los jueces habrán de establecer con toda seriedad que se observe el principio constitucional y se resolverá en consecuencia", dijo.

Pidió que no haya alarma, temor ni alerta ante los recursos jurisdiccionales que se han interpuesto y que hasta ayer eran 36. "Puede haber 100 porque es lo que prevé la ley", advirtió.

"Es normal, ayer había 36 amparos, puede haber 100; pero no tenemos ningún problema porque el Congreso hizo lo correcto, el Congreso de la Unión legisló conforme a la Constitución y revirtió un error constitucional, esa sí una ley inconstitucional que en el 2013, con sobornos, fue aprobada", dijo.

"Es toda una tendencia normal frente a un cambio de régimen, yo no lo veo anormal, lo veo como parte de una lucha de intereses en donde se prevalece el interés general, frente al interés particular".

Consideró que es normal que se ordene la revisión de la actuación de los jueces que ha concedido o que puedan llegar a conceder amparos en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se aprobó en el Congreso de la Unión.

Descartó que represente una presión especial la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar la actuación del juez que concedió las primeras suspensiones contra la Ley, al señalar que es el derecho pleno de cualquier ciudadano solicitar la revisión de la resolución de un juez.

"Si el Senado o un particular o el Presidente de la República solicitan que se revise la actuación de un juez, tiene su derecho; y la Judicatura resuelve si se actúa o no".

"Hay órganos internos del Poder Judicial para revisar la conducta de los jueces. Tampoco debe de extrañarnos que no se ejercía antes", dijo.