Controlan incendio cerca de un ducto de Pemex en Montemorelos, Nuevo León

MONTERREY, NL., junio 22 (EL UNIVERSAL).- Durante la tarde-noche de este jueves se registró un incendio cerca de un ducto de Pemex, a la altura de la Avenida Capitán Alonso de León, en el municipio de Montemorelos, en la región citrícola del estado.

Personal técnico de Pemex que acudió al sitio informó que el incendio que logró ser sofocado se ubicaba aproximadamente a 200 metros de los ductos de Pemex en un predio abandonado.

Agregaron que el fuego sólo afectó pastizales y no alcanzó los ductos de la empresa pública.

Asimismo, se descartó la existencia de toma clandestina y/o pérdida de contención del oleoducto.

Protección Civil de Nuevo León informó que durante el incidente, cuyas causas por el momento se desconocen, no hubo personas lesionadas. Y según Pemex, en información proporcionada a PCNL, no hubo fuga de hidrocarburo.

Los primeros reportes dados a conocer a los cuerpos de auxilio por testigos señalaban sobre una enorme y densa fumarola de humo negro, de la que luego se observaron llamas.

A combatir el incendio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Montemorelos, Allende y General Terán.