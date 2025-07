Convenio IMSS-Fundación Azteca no implica transferencia de recursos: Robledo

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó la relación que se tiene con Fundación Azteca, de Grupo Salinas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 29 de julio en Palacio Nacional, Robledo rechazó que el IMSS haya hecho transferencias de recursos a Fundación Azteca.

Aclaró que "desde hace mucho tiempo" el IMSS tiene una oferta cultural de concursos y talleres de iniciación artística en centros y teatros: "Lo que se hizo en julio del 2023 fue un convenio para la instalación de orquestas, que no implica en ninguna parte del convenio transferencia de recursos".

Precisó que se utilizan las instalaciones del IMSS: "Nosotros contratamos a orientadores musicales, que están dando clases a 279 niñas niños y jóvenes que toman talleres de lunes a viernes, durante 4 horas de manera gratuita.

"Y el convenio, lo que implicó fue que Fundación Azteca nos proveyera de instrumentos musicales; son 315 instrumentos de tres kits para orquestas, con cada uno con un mínimo de 105 instrumentos, además de otros insumos con lo cual se pudieron hacer estas orquestas del IMSS".

"No hubo transferencia de recursos", enfatizó Zoé Robledo al referir que la Fundación IMSS existe desde hace mucho tiempo e integra diversas fundaciones del país.

Comentó que en el Consejo Consultivo del Instituto está Fundación Azteca, "pero es un consejo consultivo de una fundación sin fines de lucro y que no depende del gobierno".

- Aumentan en el IMSS consultas y cirugías

Robledo informó que como parte del Programa "2-30-100", aumentaron en el IMSS las cirugías, consultas de especialidad y consultas de medicina familiar.

Hasta el 21 de julio se han realizado, en 2025, 831 mil 328 cirugías; esto es un avance del 41% de la meta anual. En cuanto al avance en consultas de medicina de especialidad, reportó que se han realizado 13.9 millones; un avance del 46% respecto a la meta anual: "Y ya empezamos a ver un incremento del 5%; es decir, se realizaron 547 mil 917 consultas de especialidad más que en la semana anterior".

Sobre las consultas de medicina familiar, se han realizado 57 millones en lo que va del año; un avance del 57% respecto a la meta anual y son dos millones más con respecto a la semana anterior.

Destacó que se incrementaron las plazas, los turnos vespertinos para aprovechar al máximo la capacidad y el turno nocturno, de las 22:00 horas a las 03:00 horas para realizar algunas cirugías, además de la rehabilitación de quirófanos.